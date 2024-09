El PSOE hará su Congreso del 15 al 17 de noviembre en Sevilla: Sánchez se presenta a la reeleción

Ya es oficial. El PSOE celebrará su 41º Congreso Federal los días 15, 16 y 17 del próximo mes de noviembre. La cita tendrá lugar en la ciudad de Sevilla. Los socialistas renovarán entonces el partido en diferentes niveles, sobre todo en el territorial, una cuenta que quedó pendiente antes de las vacaciones de verano.

Así lo ha decidido este lunes la Ejecutiva del PSOE, la primera tras el parón veraniego. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado también que presentará su candidatura a la reelección como secretario general del partido, algo de lo que no se dudaba y donde no se espera que le salgan adversarios.

Después de las elecciones del pasado 28-M, en las que el PSOE sufrió una gran pérdida de poder territorial, el partido tiene pendiente diversas renovaciones y la celebración de congresos regionales y locales en distintos territorios. El Congreso de noviembre marcará el pistoletazo de salida para dichas renovaciones y el marco político sobre el que se harán.

Además de la renovación territorial, se debatirán otros asuntos como la actualización de los estatutos y la postura del partido en diversas áreas. Según comentan desde el PSOE, los desafíos del país ahora son muy distintos a los que había en el 40º Congreso, celebrado en Valencia en 2021.

Aunque ordinario, el Congreso se celebrará mucho antes de lo previsto, ya que los socialistas estimaban celebrarlo en 2025. Con este movimiento, Sánchez busca reforzar su posición en el PSOE e impulsar su liderazgo en un año que va a ser convulso, tanto a nivel externo como interno.

El 41º Congreso se celebrará en un ambiente interno que nada tiene que ver con su antecesor, donde reinó la cordialidad. Ahora, el pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa a cambio de un concierto catalán ha soliviantado a muchas federaciones del PSOE, que consideran que estarían sufriendo un agravio comparativo.

La cita se confirmará en el Comité Federal de este sábado, donde también se decidirá la hoja de ruta para las renovaciones territoriales.

"Estamos muy contentos de que el debate gire en torno a la financiación autonómica y no a la independencia", ha dicho la portavoz del PSOE, Esther Peña, en rueda de prensa. Peña ha criticado a los presidentes autonómicos que "no exigen y no demanden" en materia de financiación y ha dicho que el acuerdo en Cataluña permite a las demás autonomías "tener la oportunidad para conseguir una mejor financiación".

Sobre el presidente del Gobierno, ha dicho que "tiene cuerda para rato" y que planea seguir en el Ejecutivo mucho tiempo y concluir la legislatura. Sí ha dicho que el Congreso obligará a hacer cambios en el Gobierno, pero que será Sánchez el que tenga que anunciarlos, sin querer adelantar pasos.

