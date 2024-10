Otros tres solicitantes de asilo marroquíes se fugan de una sala del aeropuerto de Barajas por un agujero en el techo

Seis ciudadanos marroquíes solicitantes de asilo se fugaron este domingo por la noche de una de las salas de acogida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a través de un agujero en el techo, aunque tres de ellos fueron detenidos por la Policía Nacional.

Esta es la segunda fuga protagoniza por ciudadanos que esperan en una de estas salas a conocer si su petición de protección internacional es o no concedida. El pasado 2 de octubre cuatro solicitantes de asilo subieron por el techo hasta alcanzar una azotea, donde se les perdió la pista.



Según han conformado a Efe fuentes del Ministerio del Interior y sindicales, esta segunda huida se ha producido "por el mismo agujero", una brecha en la instalación que no ha sido reparada ni por parte del Ministerio que dirige Marlaska ni por Aena, propietaria de las instalaciones.



"La sala de inadmitidos de Barajas no reúne las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad", ha destacado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, que ha reclamado la implicación de todas las administraciones para solventar esta situación "inadmisible".

Los sindicatos policiales ya han alertado de la "gravedad" que supone desconocer "dónde se encuentran" las personas fugadas, ya que pueden "provocar un incidente crítico de seguridad" al "campar a sus anchas por una estructura crítica" como el aeropuerto de Barajas.

Desde hace algo menos de un mes, un grupo de saharauis procedente de Marruecos se encuentran en Barajas a la espera de que se les conocedan el asilo o sean retornados. Según datos de Interior, son algo más de 55 los ciudadanos que aguardan en este aeropuerto procedentes del país vecino.

Justo hace una semana el Ministerio de Interior intentó deportar a una parte de los 35 ciudadanos saharauis que permanecían retenidos en Barajas, pero al menos un grupo de los solicitantes de asilo se negó a subir al avión y continuó en dependencias del aeropuerto.

Durante la semana pasada 16 saharauis fueron deportados a Marruecos. A su llegada dos de ellos fueron detenidos por las autoridades marroquíes.