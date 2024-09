Montero irrita a ERC y Junts: "El acuerdo no habla de concierto, es una nueva mirada de la financiación"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado para explicar -o intentarlo al menos- qué es el acuerdo con ERC sobre la financiación singular de Cataluña. Sin aportar una definición concreta, ha dicho que en el acuerdo no pone que sea un "concierto", sino que "nos encontramos ante una mirada nueva sobre la financiación de las Comunidades Autónomas".

A pesar de defender el acuerdo, Montero ha intentado mantener un complejo juego de equilibrios que ha terminado por irritar a sus socios de ERC y Junts. Aunque el enfado es por motivos distintos, ambos han amenazado en varias ocasiones con retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.

"Yo me voy a remitir a la literalidad del acuerdo: es una mirada nueva en Cataluña que no hemos tenido hasta la fecha", ha defendido Montero. Su negativa a calificarlo de concierto ya molestó en agosto a ERC y la vicepresidenta ha hecho referencia a ello en la sesión de este miércoles.

"Ustedes lo pueden llamar como quieran, yo nunca se lo he reprochado, pero yo me remito a la literalidad. No es ni una cosa ni la otra, es una mirada nueva y las miradas nuevas... cuesta trabajo que otros las vean", ha añadido.

Y a la vez que Montero ha intentado convencer a los independentistas, también ha intentado convencer a aquellos que consideran que el acuerdo rompe la solidaridad entre territorios. Estas voces no están sólo en el PP, sino también entre las propias filas socialistas.

La vicepresidenta ha leído durante su intervención varias partes del acuerdo, acusando a la oposición de no haberlo hecho, y ha dicho que consiste en que sea "la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos en Cataluña", pero también mantener "solidaridad" con otros territorios.

"No sólo debe existir solidaridad interterritorial, sino que es finalista", ha dicho, y ha añadido que busca la "homologación de la prestación de servicios públicos en el conjunto del territorio". "¿Cómo algunos pueden sostener que es insolidario?", se ha preguntado.

Sin embargo, esta solidaridad declarada es la que ha soliviantado a los independentistas. La senadora de ERC Sara Baliac ha sacado pecho de que el acuerdo otorga a Cataluña "la llave de la caja" y ha dicho que se trata "del mayor salto en soberanía que ha tenido Cataluña desde 1979".

También ha dicho que la solidaridad está "limitada" por el principio de ordinalidad, que establece que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos.

"Le reclamamos el cumplimiento íntegro del acuerdo, tal y como ha sido pactado. Que todo el mundo tenga claro que no hacerlo tendrá consecuencias. Cualquier incumplimiento o dilación innecesaria tendrán consecuencias", ha advertido Baliac. "Si el Estado español no cumple con los acuerdos, la respuesta de Cataluña será clara, firme y decidida", ha añadido.

