Sánchez reta a los barones a que tengan 'agallas' para atacar el concierto catalán ante el Comité Federal

El PSOE celebró su último Comité Federal en abril y el acto se convirtió en una muestra masiva de apoyo a Pedro Sánchez, que estaba entonces inmerso en su insólito periodo de reflexión. Este sábado, el partido volverá a reunir a su máximo órgano entre congresos pero el ambiente será muy distinto, casi contrario. El motivo: el concierto para Cataluña que solivianta a muchos dentro del partido.

La dirección del PSOE, a través de su portavoz, Esther Peña, retó este lunes a los presidentes autonómicos para que tengan "agallas" de plantear propuestas de financiación diferentes a la suya. Aunque, en principio, era un mensaje para los presidentes del PP, entre las filas socialistas muchos han interpretado que era un dardo para los críticos del propio PSOE.

Y algunos recogerán el guante. Numerosos barones críticos con el concierto en Cataluña confirman a este diario que tomarán la palabra el sábado y alzarán la voz para mostrar su disconformidad con una cuestión que, consideran, rompe la igualdad entre comunidades autónomas.

En Ferraz ya prevén que el Comité sea de alta tensión y fuentes del partido aseguran que el sábado "es un momento extraordinario para que se verbalicen las distensiones", abogando por el debate interno y no en los medios de comunicación.

Entre los críticos con el pacto entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa que intentarán tomar la palabra el sábado –"si nos dejan"–, están el expresidente de Aragón Javier Lambán, o el secretario general de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, todavía no ha desvelado si acudirá. Sin embargo, se prevé que sí lo haga y desde su equipo trasladan que, de acudir el sábado a Ferraz, también pedirá hablar. A este grupo se podría sumar el líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, que también se ha mostrado en contra del pacto.

Uno de los críticos que no podrá acudir será el presidente de Asturias, Adrián Barbón, porque coincide con los actos de celebración del Día de Asturias. "No obstante, nosotros vamos a mostrar siempre nuestra posición en materia de financiación, como venimos haciendo y como ya he trasladado", dijo este lunes, por lo que también en su frente habrá ruido.

"El sábado vamos a exigir que haya una financiación en la que no se discrimine a unos territorios frente a otros", explican a este diario desde una de las federaciones del PSOE. "No tributan los territorios, tributan las personas, y el cupo genera una situación de desigualdad entre ciudadanos", añaden.

"Nos habría gustado que el pacto al que se llegó se hubiera debatido en el seno del partido. Lamentablemente, no fue así. No se nos escuchó. Pero por fin se va a debatir", añaden. "Evidentemente, este Comité Federal no va a ser parecido al último", apuntalan, en referencia a la tensión que se va a notar en el ambiente, a diferencia de lo que sucedió en abril, cuando todos cerraron filas con Pedro Sánchez.

De Aragón a Extremadura

La crisis interna que ha supuesto el cupo para Cataluña supera incluso a la que ya se produjo esta misma legislatura en torno a la amnistía. Si bien con la medida de gracia también hubo numerosas críticas, estas se acabaron rebajando a la hora de debatirla en los órganos internos y Emiliano García-Page se acabó quedando solo. En esta ocasión, todo apunta a que no será así.

La semana pasada, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Aragón mostró por unanimidad su rechazo al acuerdo entre ERC y el PSC. Lo hizo de manera oficial y se convirtió en la primera federación socialista que rechazaba el cupo.

Este lunes la Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura ha hecho algo parecido. El órgano regional aprobó una resolución en la que se apuesta por un "Sistema de Financiación Autonómico basado en el consenso y el diálogo con el resto de las fuerzas políticas extremeñas".

Aunque algo más tibios que los compañeros aragoneses, los socialistas extremeños también se han mostrado en contra del pacto con ERC al pedir una Conferencia de Presidentes que busque un acuerdo de financiación justa.

"Para los socialistas extremeños, la solidaridad interterritorial no es un mero concepto técnico; es el fundamento sobre el cual hemos construido una España próspera y razonablemente cohesionada. Creemos firmemente que los ciudadanos son iguales a todos los efectos, independientemente de la región en la que vivan", se puede leer en la resolución.

Cambio de fecha

Al margen del debate sobre la financiación singular, el objetivo del Comité Federal es convocar el 41º Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla, en el que Sánchez se volverá a presentar para seguir siendo secretario general de los socialistas.

Con este Congreso, el PSOE pretende renovar algunas de sus políticas y, sobre todo, renovar el partido a nivel territorial, donde aún quedan muchas cuentas pendientes tras la debacle de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo del año pasado.

La Ejecutiva federal del PSOE anunció este lunes que iba a proponer las fechas del 15, 16 y 17 de noviembre para la celebración del Congreso. Sin embargo, a última hora de la tarde, la dirección comunicó que había cambiado de parecer y que, finalmente, se celebrará los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Según la dirección, se debe a "motivos logísticos" porque se prevé que acudan alrededor de 2.000 personas y que, entre hoteles y viajes, no se podría garantizar la correcta asistencia de todos.