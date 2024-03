Sánchez ha pedido ya 7 veces la dimisión de Ayuso por el fraude de su novio en los últimos 10 días

"A Pedro Sánchez le preocupa dónde duermo, porque le quito el sueño". Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó sintetizar el jueves la ofensiva que el Gobierno en pleno ha desatado contra ella, a raíz de las informaciones de que su novio defraudó 350.000 euros a Hacienda.

El propio presidente Pedro Sánchez ha exigido siete veces la dimisión de Ayuso en los últimos diez días. Volvió a hacerlo desde Bruselas este viernes, tras conocer que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, como presunto autor de dos delitos de fraude a la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

Sánchez inició su ofensiva el miércoles 13 de marzo, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Consejo de los Diputados: exigió cuatro veces la dimisión de la presidenta madrileña, después de que Alberto Núñez Feijóo le preguntara por la trama de corrupción del caso Koldo, que salpica a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a varios altos cargos del Ministerio de Trasportes de la etapa de Ábalos.

En su respuesta, Sánchez eludió cualquier mención a la trama de Koldo, pero recordó el precedente de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez (que dimitió hace un año por la implicación de su marido en el caso de los ERE) para disparar dirigiéndose a Feijóo: "Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid", instó al líder del PP.

"Tenga coraje", insistió, "sea valiente, exija la dimisión de la señora Ayuso, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado".

"Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir", respondió Feijóo, en una velada alusión a la relación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con uno de los comisionistas de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que el PP denunció poco después ante la Oficina de Conflicto de Interés.

Pero el presidente del Gobierno eludió este asunto. En su réplica, recordó la foto de Feijóo de hace 29 años con Marcial Dorado, y volvió a la carga: "Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", insistió, "exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces empezará a ser usted creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción".

La escena se repitió a lo largo de la mañana: todos los ministros del PSOE mencionaron a Ayuso y pidieron su dimisión, cada vez que algún diputado del PP les preguntaba por el rescate millonario de Air Europa, por el caso Koldo o por la situación en Cataluña. Junto a la vicepresidenta María Jesús Montero, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se llevaba las manos a la cabeza y se removía incómoda en su escaño.

La víspera de esta tormentosa sesión parlamentaria, Montero había cometido una indiscreción en los pasillos del Senado. La ministra de Hacienda exigió explicaciones a Ayuso porque, afirmó, "como se ha publicado en los medios, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a Hacienda y con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país".

María Jesús Montero pronunció estas palabras a las 4 de la tarde en alusión a una noticia que saldría publicada... cuatro horas después. Esto hizo evidente que la filtración de los datos confidenciales de la Agencia Tributaria había salido de su propio Ministerio.

Una filtración que llegó, oportunamente, cuando el Gobierno llevaba dos semanas asediado por el escándalo del caso Koldo, que llevó al PSOE a enviar al Grupo Mixto al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Las grabaciones de la causa judicial acreditan que su hombre de máxima confianza, Koldo García, cobró comisiones a cambio de lograr que varios ministerios del PSOE y varias comunidades socialistas adjudicaran contratos millonarios a la trama por la compra de mascarillas.

Revés en Cataluña

El espectáculo se repitió este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Solo que esta vez la vicepresidenta Yolanda Díaz fue apartada y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pasó a ocupar su escaño. No era el mejor día para la líder de Sumar, después de que los Comunes precipitaran la convocatoria de elecciones equivocadas en Cataluña, obligando a Pedro Sánchez a aparcar la tramitación de los Presupuestos del Estado.

Feijóo preguntó al presidente del Gobierno por esta cuestión, y de nuevo Sánchez replicó exigiendo la dimisión de Ayuso. "Gobernar no es vivir en La Moncloa, como tampoco es vivir en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda", dijo en Sánchez en alusión a las noticias sobre el novio de la presidenta del Gobierno.

Feijóo anunció que el PP pondrá en marcha una investigación parlamentaria, y si es preciso judicial, sobre la relación de Begoña Gómez con Víctor de Almada, comisionista de la compañía aérea Air Europa que fue rescatada por el Gobierno con un préstamo de 475 millones de euros, con cargo a los fondos europeos.

La respuesta de Pedro Sánchez no se hizo espera: "En el caso Ayuso lo que han hecho ustedes es señalar a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria y a los medios de comunicación. Plante cara a la corrupción en su partido", añadió dirigiéndose a Feijóo, "y exija la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid".

[Montero contraataca por Begoña Gómez: "La Xunta dio ayudas a la empresa de la mujer" de Feijóo]

También la vicepresidenta María Jesús Montero pasó a la ofensiva y exigió a Feijóo que aclare si es cierto que cuando presidía la Xunta de Galicia concedió subvenciones a la empresa para la que trabajaba su mujer. Sin embargo, la noticia en la que Montero basaba esta acusación resultó ser falsa.

Pocas horas después, el jueves por la tarde, una asociación ligada a dirigentes de Podemos reunió a cerca de 800 personas ante la sede del PP de la calle Génova, para exigir la dimisión de Ayuso.

Se escucharon gritos de "¡Ayuso asesina!" en esta concentración, autorizada por la Delegación del Gobierno que, en cambio, ordenó a los antidisturbios de la Policía reprimir de forma violenta las manifestaciones convocadas durante el pasado invierno ante la sede socialista de Ferraz.

El mismo miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, cargaba con dureza contra la presidenta madrileña en declaraciones a la Cadena Ser: "Tengo derecho a creer que Ayuso influyó en los contratos que le llegaron a su pareja".

De este modo, Puente sugirió que Ayuso usó su influencia para que el Ministerio de Sanidad (entonces dirigido por el socialista Salvador Illa) adjudicara contratos de mascarillas a una empresa con la que colaboraba su novio Alberto González, cuando aún no era su novio.

"Ayuso es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja", insistió Óscar Puente en la misma entrevista a la cadena Ser. También la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha utilizado la sala de prensa de la Moncloa para cargar contra Ayuso, en sus dos últimas ruedas de prensa.

El presidente Pedro Sánchez ha llevado la polémica esta semana a Bruselas. A su llegada al Consejo Europeo, Sánchez aludió a los ataques del "entorno" de Ayuso a la prensa y de nuevo exigió responsabilidades a la presidenta madrileña por "un escándalo de corrupción que le afecta a ella personalmente".

Todavía en Bruselas, el presidente se ha extendido más este viernes y ha pedido a los medios de comunicación que no caigan en la "equidistancia" y tomen partido en la guerra abierta entre el PP (que exige aclarar la relación profesional de su mujer, Begoña Gómez, con uno de los comisionistas del caso Koldo) y el PSOE (que responde lanzando acusaciones sobre la mujer de Feijóo y el novio de Ayuso).

La "polarización asimétrica"

"Hay una polarización asimétrica", reflexionó el presidente, "hay gente que insulta y gente que somos insultados, gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política".

El presidente Pedro Sánchez denunció la "oposición tóxica y destructiva" basada en "la mentira, el odio y los insultos" que a su juicio practica el PP de Feijóo con el único objetivo de tapar "la corrupción" del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y, de nuevo, consideró que Ayuso ya "no tiene argumentos" para no dimitir, ni Feijóo tiene "excusas" para no exigirle la dimisión, tanto como presidenta de la Comunidad de Madrid como líder del PP madrileño.