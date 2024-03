Montero contraataca por Begoña Gómez: "La Xunta dio ayudas a la empresa de la mujer" de Feijóo

Por si al vodevil en el que se ha convertido la política española le faltaran tramas y personajes, la vicepresidenta primera del Gobierno ha atacado este martes al Partido Popular por un supuesto conflicto de intereses al que habría incurrido su líder con una persona de su círculo más íntimo cuando era presidente de Galicia.

Este martes, en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, María Jesús Montero ha pedido aclaraciones a la bancada del principal partido de la oposición porque "la Xunta de Galicia dio una ayuda de más de cien mil euros a una empresa en la que trabajaba su mujer", en referencia a Eva Cárdenas, novia de Alberto Núñez Feijóo y madre de su único hijo.

Con la ley del Talión en la mano, la número dos de Pedro Sánchez en Moncloa y Ferraz ha tratado de devolver a los populares todos los golpes que han proferido en los últimos días contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa.

Sobre un hipotético escándalo de Feijóo con su mujer, ha preguntado Montero al PP: "¿Por qué eso no lo llevan a la oficina, por qué no lo denuncian?". De esta forma, se ha referido a la ofensiva fallida de los populares contra el presidente del Gobierno en la Oficina de Conflictos de Intereses, al que demandaron por no inhibirse en los Consejos de ministros que autorizaron las ayudas a la aerolínea con la que tenía una relación comercial su esposa.

Por su parte, el senador popular Eloy Suárez, ha inquirido a la también responsable de Hacienda por mantener "ocultos" los expedientes relativos a los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

Montero ha defendido que es "falso" que el Gobierno haya ocultado ningún documento sobre los rescates en la pandemia. "Es más, algunos de los expedientes se remitieron al juzgado cuando fue requerido", ha señalado; mientras que los rescates "fueron auditados, tanto por la intervención general como el Tribunal de Cuentas". Así ha apostillado: "Nada que ocultar".

Pero las explicaciones no han sido suficientes para Suárez, que ha vuelto a cargar con dureza contra el Ejecutivo por salvar con dinero público a Air Europa, a la que el PP vincula una y otra vez con la primera dama. "¿Qué hacía negociando ayudas para sus negocios en San Petesburgo, recibiendo al CEO de Air Europa o al del Ferrari (en referencia a Víctor de Aldama, cabecilla en el caso Koldo)?".

"No es de recibo que el PSOE de Pedro Sánchez dé una subvención y que la beneficiaria es su mujer, se ha aprovechado de su condición para financiar sus actividades privadas; la mujer del césar no puede tener relaciones con las compañías a las que rescata el césar, eso se llama corrupción de Estado", ha sentenciado el senador popular.

Acto seguido, la número dos del Gobierno ha disparado contra Ayuso: "Cuando mintió con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás diciendo que no había habido delito fiscal a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja, se rio de todos los españoles".