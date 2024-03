Sánchez pide a Feijóo que cese su "oposición tóxica": "Quien embarra la política está de barro hasta arriba"

El presidente Pedro Sánchez ha denunciado este viernes desde Bruselas la "oposición tóxica y destructiva" que a su juicio practica el PP de Feijóo con el único objetivo de tapar "la corrupción" del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según Sánchez, el PP basa su política en "el insulto, la mentira, inocular odio en la sociedad para polarizar y confrontar", con el fin de generar "ruido" y tapar los escándalos de Ayuso. "Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba", ha aseverado a preguntas de los periodistas, tras participar en una reunión del Consejo Europeo.

Después de que la juez haya citado a declarar al novio de la presidenta madrileña por un delito fiscal, Pedro Sánchez ha sostenido que Ayuso ya "no tiene argumentos" para no dimitir, ni Feijóo tiene "excusas" para no exigirle la dimisión.

