Educación acusa a Feijóo de crear división con una EBAU única en las comunidades del PP

El Ministerio de Educación ha tachado de frivolidad la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una EBAU única en las comunidades gobernadas por los populares, y ha criticado que pase de apoyar una selectividad común para España a fomentar la división y las desigualdades.

Además, fuentes de Educación, han recordado que el PP abandonó los grupos de trabajo y la prueba piloto de la nueva selectividad que el Ministerio impulsó el año pasado y que debe entrar en vigor el año que viene.

Y es que, este miércoles, Feijóo ha lanzado en León el compromiso de su partido para "impulsar" una EBAU "común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración" en las comunidades autónomas en las que gobierna y ha precisado que espera que pueda aplicarse a partir del próximo curso.

Esta propuesta del líder de los 'populares' no es nueva porque ya el pasado 28-M y 23-J, el PP acudió a las elecciones con la EBAU como propuesta electoral al pretender una común para toda España.

Feijóo ha pedido al resto de comunidades que sigan el ejemplo de Castilla y León, a la cabeza del ranking PISA en España, igualándose "por arriba", y no "por abajo". En un coloquio con el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y la responsable de Educación del PP, Ester Muñoz, ha recalcado: "No queremos hacer gala de la diferencia, no se trata de blindar las desigualdades; se trata de mejorar el sistema para mejorar las desigualdades"

Tampoco ha compartido el anuncio de Feijóo el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Paco García, que ha calificado la propuesta de "francamente inviable".

García ha recordado que "la competencia sobre este examen es de las universidades, no es de las comunidades autónomas ni de las consejerías de Educación".

Además, ha detallado que las comunidades autónomas tienen competencia sobre el desarrollo de los currículos académicos, que en algunos casos es del 50% y en otros del 40 %; en consecuencia, con currículos diferentes "hacer una prueba única parece francamente poco viable".

