Las cinco comunidades autónomas donde Historia de España no subirá nota en la Selectividad

Sigue incrementando la disparidad territorial en Selectividad o EBAU. Cinco comunidades autónomas de diferente signo político se niegan a seguir el camino marcado por el Ministerio de Educación: la Historia de España no servirá para subir nota en la fase de admisión.

Cataluña, Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía se niegan a seguir las indicaciones ministeriales y, por unas u otras razones, no harán que Historia de España sirva para subir nota en la Selectividad.

A escasos meses de la celebración de la prueba de acceso a la universidad a nivel nacional, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, decidió quitar la condición de forzosidad al examen de Historia de España en la fase obligatoria.

[SOS por el batacazo de PISA y el abandono escolar en España: 7 retos en 2024 para mejorar la Educación]

Así era el proceso de evaluación hasta el año 2013, cuando el Ministerio liderado por José Ignacio Wert, del Partido Popular, otorgó peso a la materia de Historia de España y la invistió de carácter obligatorio en la fase troncal, aunque esto fuese en detrimento de la Historia de la Filosofía, que quedaría relegada a la opcionalidad.

Frente a las diversas denuncias de los historiadores, que vieron como flagrante esta depreciación de su materia por parte de Alegría, la ministra dispuso que se pudiese elegir entre Historia de España y Filosofía en la fase de admisión, es decir, la que sirve para ponderar diferentes materias, a elección de las universidades, según los perfiles que busquen para cada grado.

De este modo, la cosa quedaría en que Historia de España sería uno de los exámenes presentes en la fase troncal, aunque se podría elegir entre ella e Historia de la Filosofía. Además, estaría como posibilidad en la fase de admisión, donde, al igual que Filosofía, ponderaría.

Pilar Alegría dando un discurso en la sede del PSOE en Ferraz. Marta Fernández Europa Press

Al menos cinco comunidades autónomas han visto en estos cambios, que se anuncian cuando quedan cinco meses de la prueba, una medida precipitada y, en algunos casos, absurda. Desde la Xunta se afirma que las medidas del Ministerio son motivo de preocupación para alumnos y profesores cuando el curso lleva en marcha ya unos cuantos meses y todo ha sido organizado en torno a la información que se tenía cuando comenzó el año académico.

Joaquín Lomba, coordinador de la EBAU en Murcia y profesor de Prehistoria en la Universidad de Murcia, asegura que en su comunidad han procurado continuar con el modus operandi establecido hasta ahora, en el cual las materias obligatorias nunca han servido también para ponderar, según cuenta a El Mundo.

[Wert: "Mi ley obligó a profesores y estudiantes a ponerse las pilas, por eso mejoramos en PISA"]

Desde el Departamento de Universidad de la Generalitat se denuncia que aún no se haya publicado la orden ministerial y que el borrador siga todavía abierto. Llama la atención esta posición salida del núcleo de ERC si se tiene en cuenta que el resto de oposiciones nacen en las comunidades gobernadas por el PP.

En Andalucía adoptan una postura ligeramente diferente: si la orden se publica en el BOE y, por lo tanto, adquiere carácter vinculante, Historia de España y Filosofía ponderarán, sí, pero tendrán un factor de ponderación cero.

En la Comunidad Valenciana apuestan por las medias tintas y, si bien Historia de España no ponderará, Filosofía podrá servir para subir nota en los exámenes de los aspirantes a ingresar en grados relacionados con las Artes y las Humanidades tales como son Filosofía y Filología.

¿Por qué una sí y otra no? En la Consejería explican que la Filosofía ya quedaba recogida como materia sujeta a ponderación en las tablas de la Comisión Coordinadora de las pruebas de la EBAU. No obstante, Historia de España siempre ha constado como asignatura común. El objetivo de los valencianos es claro: no quieren marear más al alumnado.

Mientras que las ya nombradas comunidades (que suponen el 55% de la población escolar) se oponen a las medidas de Alegría, en La Rioja, Aragón, Canarias y Cantabria se acatan las órdenes ministeriales. La Comunidad de Madrid y Extremadura, por su parte, se encuentran a la espera de que se publique la orden oficial, y Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco no se han pronunciado al respecto.

Sigue los temas que te interesan