La TV de Pablo Iglesias purga a Monedero: "No es fácil pelear desde la izquierda que molesta"

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha anunciado este miércoles que Canal Red, la televisión que dirige Pablo Iglesias, ha decidido prescindir de su programa En la frontera.

Esta decisión se produce tan sólo una semana después de que Iglesias condenara al ostracismo al periodista Sergio Gregori, que participó en la creación de su canal de YouTube y presentaba el programa matinal El Tablero, por criticar la falta de pluralidad en Canal Red.

Juan Carlos Monedero ha publicado un mensaje en el que explica que En la frontera se ha dejado de emitir en Canal Red porque sus responsables (es decir, el equipo directivo encabezado por Pablo Iglesias, "quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo".

Queridos y queridas desobedientes:



esta semana dejó de emitirse En la frontera en Canal Red. Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo. Pablo y yo hemos hablado de logros,… — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 24, 2024

"Pablo y yo hemos hablado de logros, amistad, desencuentros. Y listo. No es fácil pelear desde la izquierda que molesta. Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo", argumenta el fundador de Podemos.

Monedero ha querido dejar claro que esta decisión empresarial no va a afectar a su relación personal con Pablo Iglesias: "Hoy, y más allá de desencuentros, quiero darle prioridad a la amistad con alguien a quien conozco desde sus tiempos de estudiante, a quien admiro y a quien quiero".

Y asegura que desde el primer día vio con ilusión el nacimiento de Canal Red "en un panorama mediático español donde, aunque sea burdo van con ello, donde se jactan de matarnos, donde los periodistas corruptos y las cloacas policiales hozan en la misma pocilga —a veces sentados al lado de periodistas honestos—, donde los sinvergüenzas premian a los canallas y donde mienten con cara de póquer sin que se les mueva un músculo de la cara ni tampoco los despidan".

El programa En la frontera, presentado y dirigido por Monedero, comenzó a emitirse en 2017 en el diario Público de Jaume Roures, donde es probable que vuelva a recalar ahora, después de que Pablo Iglesias le haya cerrado las puertas de Canal Red.

La purga infinita

Monedero se despide del canal y de sus seguidores con las siguientes palabras: "Vienen tiempos duros por todo el planeta y hay que seguir remando. Sin miedo y con memoria. Así que gracias sinceras y nos vemos pronto, desobedientes".

Algunos hechos explican la decisión de Pablo Iglesias. Hace tan sólo una semana, Monedero concedió una entrevista al diario El Mundo, en la que se mostró crítico con la excesiva identificación de Canal Red con la línea ideológica de Podemos, que a su juicio no beneficia al partido morado.

"Canal Red es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos", afirmó en aquella entrevista Monedero, "no es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre".

Para defender esta tesis, aludió al ejemplo de Federico Jiménez Losantos, del que dijo que "habla a la derecha, no habla al PP. Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse". Y remató: "O compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso".

“O compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha, no habla al PP. Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse”



Muy contundente @MonederoJC. — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) January 14, 2024

Estas declaraciones no sólo han supuesto la caída en desgracia de Juan Carlos Monedero, sino también de una de las estrellas de Canal Red, el periodista Sergio Gregori, que difundió sus palabras en la red social X.

Esta misma semana, Gregori ha sido apartado del programa, aunque fuentes de la fundación morada señalan que no ha sido despedido, sino relegado a otras tareas en Canal Red, sin visibilidad.

Sergio Gregori fue elegido, el pasado mes de abril, secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), con una candidatura integrada por profesionales próximos a Podemos, lo que permitía al partido morado ejercer su influencia sobre un colectivo especialmente codiciado por Pablo Iglesias, el de los medios de comunicación.

Sigue los temas que te interesan