Feijóo: "Es la primera vez que el Ejecutivo no depende de nadie que esté en el Consejo de Ministros"

Alberto Núñez Feijóo pronunció este miércoles, durante la primera votación de calado de la legislatura, una de las declaraciones más rotundas de su carrera: "Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, no me hubiese dedicado a la política".

Después de trascender el último pacto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, que recoge otro paquete de cesiones a Cataluña, para poder salvar los decretos que se votaron en el Pleno del Congreso, el líder del PP dijo: "Es la primera vez que el Ejecutivo no depende de nadie que esté en el Consejo de Ministros".

En una declaración ante la prensa, Feijóo acusó al Gobierno de mercadear y se preguntó: "¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar un tiempo más en la Moncloa? ¿Cuánto ridículo nos queda por ver?". Por su interés, reproducimos íntegramente las palabras pronunciadas este miércoles por el líder popular:

La declaración de Feijóo

"Lo vivido esta mañana y esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados habla por sí solo. Creo que hay muy poco que añadir a lo que todos los españoles y sobre todo sus representantes, que tenemos la obligación de estar presentes en la Cámara, hemos vivido, hemos oído y hemos escuchado a lo largo del día de hoy.

Yo lamento lo que se ha visto en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Como saben, llevo mucho tiempo en política. Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito, atónito ante la situación de mi país.

Y me siento, como la mayoría de los españoles, preguntándome: '¿Qué es esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados? ¿Qué es?'. Y como la mayoría de los españoles, creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos.

El Gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo: mercadear con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado. Hoy ha quedado demostrado que el Gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción del Gobierno de Sánchez ha sido marcada, durante todo el día, desde Ginebra o desde Bruselas.

Desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y, por lo que parece, cuánto durará esta legislatura. Es la primera vez en la historia democrática española que el Gobierno ha trasladado la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales. Es la primera vez en la historia democrática española que la dirección del Ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros.

Y es la primera vez, por tanto, que la prerrogativa de que finalice una legislatura no es del presidente del Gobierno. Lo que hemos visto en estos días es, ni más ni menos, que los políticos que en teoría que gobiernan nuestro país han perdido todo el respeto a los ciudadanos. No sabemos qué se ha negociado, no sabemos a qué precio. Con esa actitud se está pagando y no sabemos si hay más pactos encapuchados.

Lo que se aprueba en España se decide en Suiza. El Gobierno sólo mercadea.



No sabemos qué se ha negociado, su precio, ni si hay más pactos encapuchados.



Los españoles no merecen esta humillación. pic.twitter.com/v8ak9SkPJ6 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 10, 2024

La única transparencia y la única información sobre los pactos a los que llega el Gobierno es la que dan sus socios. Parece ser que Junts se ha abstenido porque Junts ha conseguido el traspaso de inmigración. Como saben ustedes, la inmigración conlleva el control de fronteras. Cabe preguntarse si Cataluña es un Estado con fronteras distintas a España. La inmigración también conlleva el control de inmigrantes que proceden de unas comunidades hacia otras.

Cabe preguntarse si la Generalitat catalana va a tener también la prerrogativa de decir "no" a inmigrantes que provienen del resto de España. Parece ser que también han conseguido la publicación de las balanzas fiscales. Otra vez las balanzas fiscales, como si estuviésemos en un reino de taifas, y parece ser que han conseguido que un real decreto ley que se aprueba por razones de urgencia o necesidad, se acuerde derogarlo en el mismo momento en el que se aprueba para facilitar aún más la amnistía de los encausados por el Tribunal Supremo, por parte de Junts o de cualquier otro ciudadano que haya cometido delitos, presuntamente de acuerdo con el sumario o el Tribunal Supremo.

Este gobierno es exactamente lo que parecía al principio: atiende antes a los problemas personales de los independentistas que a los problemas del conjunto de españoles. Y este gobierno sirve para que Sánchez y sus asociados continúen un tiempo más en el Gobierno.

El Gobierno no gobierna, sólo mercadea. El Gobierno no planifica, sólo gestiona el caos; no gestiona los intereses generales porque sólo es una coalición de intereses personales. España está en manos de decenas de partidos que no se fían entre ellos. ¿Cómo se puede gobernar así un país?

¿Qué negociaciones no se esperan por cada ley? ¿Qué negociaciones nos esperan en cada presupuesto? Los españoles, insisto, no merecemos esto. Cabe preguntarse una vez más: ¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar un tiempo más en La Moncloa? ¿Cuánta extorsión será capaz de soportar por parte de sus socios todos los días? ¿Cuánto ridículo nos queda por ver? Cualquier gobierno europeo o cualquier gobierno sensato habría aprendido hoy una lección, la de que no se puede gobernar un país de espaldas a la mayoría del país.

La de que no se puede gobernar si la única preocupación es sacar adelante la votación del día y la de que no se puede pedir el apoyo de nadie desde el desprecio, desde la soberbia o desde el insulto.

Lamentablemente, el desgobierno del señor Sánchez seguirá empeñado en ser una anomalía en Europa. Hoy es un día triste para todos los españoles y para todos los demócratas.

Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura. Veremos más cesiones contra la mayoría del país, veremos más votaciones que se deciden en el último instante y veremos más insultos a la mayoría de los españoles.

Quiero decirles que desde el Partido Popular vamos a seguir, vamos a seguir porque tenemos una enorme responsabilidad histórica. Vamos a seguir siendo la alternativa decente, fiable y previsible en España y seguiremos demostrando que una política mejor es posible, que el servicio a la mayoría de los españoles es posible y que hoy nos reafirmamos más en nuestro compromiso: el compromiso con la democracia, con el Estado de derecho y con la mayoría social de los españoles. Muchísimas gracias".

