Feijóo: "¿Cuánto ridículo nos queda por ver? Hoy se vio que de espaldas a un país no se puede gobernar"

Alberto Núñez Feijóo dice sentirse "atónito" ante el "esperpento de desgobierno" que se ha evidenciado este miércoles con la votación de los tres primeros decretos de la legislatura. El Ejecutivo, en una negociación in extremis, ha logrado convencer a Junts de no participe en la votación, lo que ha permitido que sobrevivan dos de los tres decretos: el de Justicia y el que contiene las medidas anticrisis, así como el techo de gasto.

Para evitar una derrota parlamentaria de calado, Pedro Sánchez ha acordado con Carles Puigdemont un nuevo capítulo de cesiones a Cataluña, con la entrega, entre otras cosas, de las competencias de inmigración a la Generalitat. A juicio del líder de la oposición, esto denota que "el Gobierno no gobierna, mercadea; no planifica, gestiona el caos".

Con el eco de una jornada inédita en el Parlamento, Feijóo ha formulado varias preguntas: "¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar un tiempo más en la Moncloa? ¿Cuánto ridículo nos queda por ver?". Según la respuesta que él mismo ha arrojado, "hoy se vio que de espaldas a un país no se puede gobernar".

El Gobierno sólo mercadea.



❓ ¿Cómo se puede gobernar así un país?

❓ ¿Qué negociaciones nos esperan en cada Ley y cada Presupuesto? pic.twitter.com/ZvGYyQ8vqJ — Partido Popular (@ppopular) January 10, 2024

En una declaración ante la prensa, el presidente de los populares ha subrayado: "Me siento atónito ante la situación de mi país y me pregunto: '¿Esto qué es? ¿Esto que estamos viendo en el Congreso qué es?'. Como la mayoría de españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos".

Feijóo ha lamentado que España esté "en manos de decenas de partidos que no se fían entre ellos" y, al respecto, ha lanzado otro ramillete de interrogantes: "¿Cómo se puede gobernar así? ¿Qué negociaciones nos esperan en cada ley, en cada presupuesto?".

[Sánchez paga a Junts con las balanzas fiscales, el blindaje de la amnistía y el control de la inmigración]

"Esta deshonra, esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos. El Gobierno ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber qué es lo que hemos entregado", ha concluido el líder popular, que ha insistido en su teoría de que España está presidida por "un presidente sin cartera", en referencia a Puigdemont.

"Está marcando todo el día desde Ginebra o Bruselas qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y cuánto durará esta legislatura", ha recalcado sobre el expresidente catalán y líder de Junts.

"Pacto encapuchado"

El presidente popular, después del último "pacto encapuchado" del PSOE con Junts, ha denunciado: "Es la primera vez que el Gobierno ha trasladado la soberanía fuera de las Cortes, la primera vez en la historia democrática de España que la dirección del Ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros, la primera vez que la prerrogativa de que finalice la legislatura no es del presidente".

A contrarreloj, en el último minuto, el Gobierno ha encontrado una solución para poder salvar los muebles en la primera votación relevante de la legislatura: que Junts se ausente para facilitar el aprobado raspado en algunas de las medidas. El precio que ha pagado Sánchez ha trascendido a través de una nota de prensa que ha emitido Junts a los medios.

Feijóo, no obstante, ha pedido explicaciones de las incógnitas que quedan en el aire tras este último acuerdo entre Sánchez y Puigdemont: "No sabemos qué se ha negociado, qué precio con exactitud se está pagando y no sabemos si hay más pactos encapuchados. La única transparencia e información es la que nos han dado los socios".

Una de las medidas que ha desvelado el partido independentista es la transferencia a Cataluña de las competencias de inmigración. Sobre este asunto, Feijóo ha reflexionado: "Inmigración conlleva el control de las fronteras, cabe preguntarse si Cataluña es un Estado con fronteras diferentes a España, si gestionará el control de inmigrantes que proceden de unas comunidades a otras".

Con el precedente de hoy, el presidente popular ha vaticinado que "el desgobierno de Pedro Sánchez seguirá empeñado en ser una anomalía en Europa". "Es un día triste para todos los españoles y demócratas, si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura; veremos más cesiones en contra de la mayoría, más votaciones que se deciden en el último instante y veremos más insultos", ha agregado.

