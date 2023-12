Feijóo justifica su portazo a Sánchez: "Si Puigdemont le pide un orden del día, lo tiene al momento"

Alberto Núñez Feijóo se muestra "dispuesto a acudir a una reunión con el presidente del Gobierno", pero no "a blanquearle". Ni tampoco a que le "falte el respeto". En la noche de este martes, en una entrevista en los informativos de Telecinco, ha denunciado que Pedro Sánchez "a veces es muy soberbio y, por tanto, no puede faltar el respeto ni al líder de la oposición ni a la primera fuerza política de España".

Sobre el encuentro en la Moncloa, el presidente del PP se ha resistido a decir cuándo irá. "Si me manda el orden del día, con la documentación, yo en tiempo real el mismo día le propongo un orden del día con lo que yo también quiero tratar y nos ponemos de acuerdo y hacemos la reunión el día que estimemos oportuno", ha insistido.

Para desquitarse de las duras críticas que está recibiendo del Gobierno por este plantón a Sánchez, Feijóo, finalmente, ha usado un paralelismo con Puigdemont: "Si quiere reunirse con el presidente del Gobierno y le pide un orden del día para una reunión, le aseguro que lo tendría inmediatamente él y su mediador".

El líder del PP, una vez más, ha afeado las formas de Sánchez para concertar una entrevista. Según ha denunciado, se enteró de que quería celebrar un encuentro a través de los medios de comunicación. Cinco días más tarde, se produjo la llamada entre gabinetes. Y el suyo planteó al del presidente que necesitaban un orden del día.

Para Feijóo este asunto es importante porque, tal y como ha recordado, la primera vez que se reunió con Sánchez lo hizo pensando que era una "conversación informal". Así se lo habían trasmitido en Moncloa. Pero, ha relatado, finalmente, no fue así: "Leyendo un periódico me enteré de que había 11 puntos del orden del día que yo desconocía en su totalidad".

En realidad, como publicó este martes EL ESPAÑOL, el jefe de la oposición trata de evitar a toda costa la foto con Sánchez en las escalinatas de Moncloa. Al menos, de aquí a final de año. Porque en Génova 13 consideran que la moción de censura a través de la cual el PSOE cederá a Bildu el mando de Pamplona dificulta, y mucho, el entendimiento. La intención del PP es que Sánchez y Feijóo se vean ya en 2024.

En cualquier caso, el presidente popular ha insistido este martes: "Me voy a reunir con el presidente. Estoy a disposición, pero le pido que me mande el orden del día. Si me lo manda, con la documentación, yo en tiempo real el mismo día le propongo un orden del día que yo también quiero tratar y nos ponemos de acuerdo y hacemos la reunión el día que estimemos oportuno".

