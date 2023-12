Sánchez confirma que habrá "reuniones con foto" con Puigdemont y con Junqueras "por separado"

Pedro Sánchez ha asegurado este martes que se verá próximamente por separado con el prófugo Carles Puigdemont y con el indultado Oriol Junqueras, que habrá varias reuniones, que serán convocatorias con "foto" y que todo se hará "con luz y taquígrafos".

El presidente del Gobierno, que ha anunciado estos encuentros en los corrillos de la copa de Navidad celebrada en Moncloa, no ha concretado la fecha de estas citas.

En esta conversación informal con periodistas en el complejo de la Moncloa, Sánchez ha defendido que estas reuniones pendientes "son coherentes con el proceso de normalización" que se está llevando a cabo.

El presidente ha dicho que aún no ha decidido cuándo se celebrarán estos encuentros, pero que podrían producirse antes o después de que se apruebe la Ley de Amnistía, aunque asegura que "lo lógico" sería después de la aprobación de la norma.

Sánchez ha añadido que las reuniones serán "transparentes" y ha asegurado que no teme a la repercusión electoral que puedan tener. En este punto, ha recordado, como viene siendo habitual en el discurso del PSOE, que los indultos no fueron populares y que, sin embargo, su concesión no tuvo efectos electorales negativos. "Crecimos en un millón de votos", ha recordado.

El presidente no ha querido aclarar dónde se producirán estas reuniones, aunque el encuentro con Puigdemont tiene que realizarse fuera de España si es antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, porque el expresidente catalán sigue siendo un prófugo de la Justicia y tendría que ser detenido en el caso de pisar suelo español.

Sobre las comisiones de investigación que el PSOE ha acordado con los independentistas catalanes, ha dicho que no es partidario de que acudan jueces a declarar. Ello, a pesar de que es una de las principales exigencias de sus socios de Junts y ERC.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes casi al mismo tiempo. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Félix Bolaños ha señalado esas comisiones "no pueden revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales" y, por tanto, los jueces "no tienen obligación de asistir". Sin embargo, tanto Oriol Junqueras, hoy, como el portavoz de Junts, Josep Rius, ayer han amenazado con "consecuencias penales" para los jueces porque, insisten ambos, la asistencia a las comisiones parlamentarias "son de obligado cumplimiento".

