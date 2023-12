El PSOE acepta reformar el Código Penal pero rechaza suprimir el enaltecimiento del terrorismo

El Pleno del Congreso de los Diputados acepta este martes iniciar la tramitación de una proposición de ley de Sumar para reformar el Código Penal, a fin de despenalizar el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona. La norma consigue salvar su toma en consideración gracias al apoyo del PSOE y de toda la amalgama de fuerzas de izquierdas, nacionalistas e independentistas de la Cámara.

No obstante, durante el debate parlamentario, el PSOE, en boca de su portavoz Isaura Leal, ha querido poner coto a la propuesta, anunciando que su grupo rechaza suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo que recoge el texto. Previamente, el portavoz Patxi López ha expresado sus reservas a título personal.

"La tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado, como lo es perseguir a los autores de delitos de enaltecimiento del terrorismo, proteger a las víctimas a las que se menosprecia o humilla. La protección a las víctimas debe de prevalecer y prevalece sobre cualquier otro objetivo", ha remarcado Leal en su turno de intervención.

De igual manera, la diputada socialista ha recalcado que su grupo también aboga por la protección de "la dignidad y el respeto a las instituciones, garantes de los derechos ciudadanos".

Los socialistas, eso sí, se muestran a favor de abrir, en sede parlamentaria, un "debate moderado y sosegado, que evite el inmovilismo". Sin querer avanzar ningún acontecimiento, la dirigente del PSOE ha dejado caer que su grupo, durante el trámite de la ley, presentará enmiendas en aquellos supuestos que no comparten. Lo harán, ha dicho, "atendiendo al principio de proporcionalidad".

[El Gobierno rechaza que los jueces acudan a las comisiones del Congreso como piden Junts y ERC]

Después de recordar el voto favorable del PSOE a la toma en consideración de la iniciativa de Sumar, Isaura Leal ha recordado: "Hay líneas rojas que no se deberían traspasar y conviene no olvidarlo, la Constitución no reconoce el derecho al insulto y quedan fuera las expresiones que son absolutamente vejatorias".

Por su parte, Sumar ha defendido que "hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión". El portavoz Enrique Santiago ha puesto el foco en "tipos penales imprecisos" que han generado "alta inseguridad jurídica". Un argumento compartido por PNV, Bildu, ERC, Junts y Podemos.

"Dar impunidad al odio"

Mientras tanto, PP y Vox han ratificado su oposición a la modificación penal. Lo han hecho entre duras críticas. En su turno de palabra, el portavoz popular, Sergio Sayas, ha censurado que los partidos de la izquierda "quieren dar impunidad al odio", y ha razonado que en España "la libertad de expresión está perfectamente garantizada en la Constitución Española".

En ese sentido, el político navarro ha sido rotundo cuando ha recordado que "en Alemania se castiga con cinco años la apología del nazismo, que es lo más parecido al terrorismo de ETA". "Porque claro, el nazismo en Alemania hay que perseguirlo, cuando aquí se aniquilaba a toda una sociedad porque pensaba diferente, aquí hay que permitir que eso se enaltezca", ha agregado.

A juicio del principal grupo del Hemiciclo, la propuesta del partido de Yolanda Díaz no tiene nada que ver con la defensa de la libertad de expresión. Más bien, está destinada a acabar "con la España constitucional". Sayas ha cargado las tintas especialmente contra el PSOE, por su aquiescencia con esta iniciativa de su socio gubernamental: "Se ha convertido en un protagonista de la indecencia".

El dirigente popular, a colación del debate sobre la libertad de expresión, también ha disparado duramente contra los socialistas por el último capítulo de cesiones a Bildu: la moción de censura en Pamplona que dará a la formación independentista vasca el bastón de mando.

"Bildu es un partido que no se ha desapegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA. Fíjense si no se ha despegado de la banda terrorista ETA que cuanto más apuestan ustedes por blanquearlos, más se empeñan ellos en demostrarles lo que son. El otro día, cuando presentaban al candidato de Bildu al Parlamento vasco, lo hacían de la mano de tres exjefes de ETA", ha recriminado Sayas al PSOE.

