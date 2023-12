Monago pide perdón por haber acusado de 'lawfare' al juez De Prada en la sentencia de la Gürtel

El senador del PP José Antonio Monago ha pedido este martes que sea retirada del diario de sesiones del Senado su alusión de hace una semana en el pleno al juez José Ricardo de Prada, a quien acusó de 'lawfare' en la sentencia de la Gürtel, y hacer esa referencia expresa "no fue algo acertado".

Monago ha pedido la palabra justo al empezar el pleno del Senado de esta semana, en el primer punto, referido a la ratificación del acta de la sesión plenaria anterior, después de que el juez De Prada pidiera el lunes amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por esa acusación en sede parlamentaria que "inquieta y perturba gravemente la independencia judicial".

"Me referí expresamente por el nombre a un juez, estoy convencido de que no fue algo acertado por mi parte", ha dicho Monago al resto de senadores a modo de disculpa, según informa Efe.

La semana pasada, precisamente durante una interpelación del PP sobre los ataques al poder judicial, Monago dijo a los senadores socialistas: "El mayor caso de 'lawfare' lo mecieron ustedes porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y que finalmente, esa frase de marras, fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto".

En su rectificación este martes, Monago ha añadido que "cuando uno se equivoca tiene que rectificar", tras haberse disculpado de haber citado por su nombre a un juez.

"Por mi talante no he venido aquí a polarizar ni a hacer lo que otros tienen a bien hacer, cuando uno no acierta rectifica", ha añadido Monago antes de pedir al presidente del Senado, Pedro Rollán, que se retiren del diario de sesiones sus palabras de la semana anterior.

El PSOE registró por la mañana una enmienda a la moción consecuencia de interpelación en la que pedía al resto de senadores del PP que rectificaran las palabras de Monago si él no lo hacía antes. La moción y la enmienda serán debatidas en el pleno a última hora de este martes.

