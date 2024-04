La cúpula del PSOE espera a oscuras: del "Pedro es el puto amo" de Puente al "estamos a tu lado" de Illa

Los principales dirigentes del PSOE han pasado este fin de semana de la incertidumbre al pesimismo, a la espera de que Pedro Sánchez ponga fin este lunes a su período de reflexión y comunique si dimite como presidente del Gobierno o continúa en el cargo.

Entre algunos miembros de la cúpula del partido comienza a reinar el nerviosismo, dado que Sánchez permanece recluido en la Moncloa y se niega a hablar, incluso, con algunos ministros que han sido sus más directos colaboradores.

Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien por vez primera ha verbalizado que el PSOE atraviesa un momento "muy doloroso" y que cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez dimita: es "difícil" que continúe en el cargo, reconoció Puente en un acto celebrado en Santiago de Compostela.

Fuentes de su núcleo duro explicaron a EL ESPAÑOL que este sábado Sánchez empezó a "emitir algunas señales" desde la Moncloa, sin bien ninguna que aporten indicios ni sobre su decisión ni sobre cómo se encuentra.

El domingo han sido cuatro los dirigentes de la cúpula socialista que se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue el líder del PSC catalán y candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

El exministro de Sanidad, quien acudió el sábado al Comité Federal del PSOE, se encuentra en plena campaña electoral. En un acto celebrado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Illa abundó en que "se está levantando una respuesta colectiva contra la destrucción sistemática del adversario".

La derecha y la ultraderecha "utilizan una táctica" en la que, aseguró, "si tienen que lesionar al jugador del equipo contrario y romperle las piernas lo hacen, o deshumanizarlo o ir a por su entorno familiar". También abundó Salvador Illa en que "algunas personas han descubierto ahora que Pedro Sánchez es persona".

"Está difícil"

Por su parte, también se ha pronunciado al respecto el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presente ayer en la campaña del PSC para apoyar al candidato Illa, pero también, y sobre todo, a Sánchez. "Pedro debe estar hasta la coronilla de que le digamos cosas, pero sigue adelante".

Luego, le lanzó un mensaje directo. "Pedro, querido presidente, aquí tienes en Santa Coloma gente que une sus fuerzas junto a las de ayer en Ferraz, no nos ganarán". Los gobiernos se cambian con "la fuerza de la gente" y no "con la infamia que se paga con dinero, y la democracia no se paga de esa manera", señaló el exalcalde de Barcelona.

"El puto amo"

También se pronunció ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el Congreso Nacional Extraordinario del PSdeG en Santiago de Compostela. Puente admitió que ve "difícil" que Sánchez continúa en el cargo, ya que se encuentra "muy tocado". Y fue el primero en admitir que el PSOE atraviesa un momento "muy doloroso".

Como todos, el ministro también aprovechó su intervención para dedicarle ánimos al líder de su partido. "Pedro Sánchez no es que tenga predicamento en el exterior, es que es el puto amo, ésa es la realidad", resumió, para luego enumerar sus virtudes como político internacional: "Tiene autonomía, discurso y se le respeta". Por ello, y gracias a él, "la influencia de España en Europa y el mundo es hoy mayor incluso que en los tiempos de Felipe González".

Sin mencionar la investigación judicial a Begoña Gómez, Óscar Puente se mostró convencido de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está detrás" de la estrategia de "socavar la vida personal" de Sánchez.

Mucho más comedida se mostró, también ayer, la vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE para las elecciones europeas, Teresa Ribera. En una entrevista publicada en El País, consideró que Pedro Sánchez debe continuar al frente del Gobierno, y zanjó, hasta que hoy no se conozca su decisión, cualquier debate sobre quién ocupará su lugar en caso de que dimita: "Especular ahora sobre sucesores no tiene sentido".

La candidata socialista a las elecciones europeas detalló que no habla con el presidente desde el mismo miércoles y que "está abatido: estos años han sido muy duros. Él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose. Sobre todo cuando los ataques afectan a la familia, a su mujer, a su hermano".

La sensación de orfandad comenzó a crecer el sábado tras cierta euforia en el seno del PSOE. Alrededor de 12.000 los militantes llegados de toda España se manifestaron en Ferraz para transmitirles su apoyo al líder socialista. Fue un número escaso que no cubrió las expectativas depositadas en la convocatoria.

Antes, el Comité Federal celebrado en la sede fue un acto de apoyo para rogar a Sánchez que no se vaya porque, de hacerlo, "habrán ganado". "Pedro, quédate", dijo la vicepresidenta y número 2 del PSOE, María Jesús Montero. "Tenemos que avanzar, seguir empujando este país. España no puede retroceder", añadió, porque "esto es lo que quieren la ultraderecha y la derecha".

El secretario de Organización, Santos Cerdán, puso fin abruptamente a la reunión del órgano socialista, para invitar a los dirigentes a que salieran a la calle a saludar y abrazar a los manifestantes.