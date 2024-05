Armengol reconoce que habló con Koldo por ser asesor de Ábalos pero no para comprar mascarillas

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reconocido que habló con Koldo García cuando era presidenta de Baleares. Ha asegurado que lo hizo porque era asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pero ha dicho que en ningún momento habló con él de la compra de material sanitario.

Armengol ha comparecido este lunes en la comisión de investigación por la venta de mascarillas en el Congreso. Su comparecencia era una de las más esperadas porque su gobierno compró 1,4 millones de mascarillas por un valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión de Koldo García durante la pandemia.

La comparecencia de Armengol se ha producido después de que también compareciera quien fuera director del Servicio de Salud balear por aquel entonces, Manuel Palomino. Este admitió que él había hablado con Koldo García porque le pusieron en contacto desde el Ministerio de Fomento de Ábalos. Sin embargo, Palomino no desveló quién de Fomento les puso en contacto.

[El exdirector de Salud balear contactó con Koldo para comprar mascarillas y desvincula a Armengol]

Armengol se ha pronunciado en una línea muy similar. Si bien ha asegurado que habló con Koldo García, no ha explicado en qué consistían esas conversaciones ni ha desvelado quién de Fomento les ofreció comprar material sanitario de la empresa de Koldo.

En un principio, la presidenta del Congreso ha asegurado que no recuerda "todas las comunicaciones" que tuvo hace cuatro años y ha dicho que "no descarto las conversaciones con el señor García", luego sí ha reconocido nítidamente que "alguna vez" ha hablado con él.

"Lo que les puedo descartar con total seguridad y rotundidad es haber hablado con este señor de la contratación de ninguna empresa", ha asegurado Armengol. "Lo puedo decir con rotundidad porque no lo he hecho nunca. Todo lo que llegaba, se canalizaba al Servicio de Salud, que era quien buscaba el material", ha añadido.

"Yo no estaba en la tramitación de expedientes", ha dicho en varias ocasiones, apuntando a que "no estaba entre las prioridades" de una presidenta de una comunidad autónoma durante la pandemia.

"Yo no me impliqué, porque no era mi gestión. Sí recuerdo que hubo personas que me decían que conocían a un contacto y yo lo derivaba al Sistema de Salud", ha añadido. "Con Ábalos tenía una relación como ministro, más que como secretario de Organización [del PSOE]. Tenía una relación de hablar de cosas importantes" como el cierre de puertos y aeropuertos de Baleares, ha apuntalado.

Aunque ha reconocido haber hablado con Koldo por ser asesor de Ábalos, la presidenta del Congreso ha dicho que no recuerda en qué momento exacto le conoció. También ha dicho no recordar nada de la conversación en la que García le dice "tu consejero nos está bloqueando", conversación recogida en la investigación del Caso Koldo.

[Armengol sólo reclamó los 3M estafados por la trama de Koldo el día que perdió la presidencia de Baleares]

La entonces presidenta de Baleares también ha defendido que su administración contratase con Soluciones de Gestión porque, en ese momento, tenía sentido y respondía a cuestiones técnicas.

"Se valoró que esta oferta llegase de un Ministerio y que los compradores fueran otros ministerios y entidades públicas. Se valoró que se pagase a posteriori y que el precio fuera de menos de la mitad de lo que pagaban otras instituciones. La decisión se toma con criterios técnicos, nadie dio órdenes", ha asegurado.

Su comparecencia se ha producido al mismo tiempo que se ha conocido que la Fiscalía Europea ha reclamado al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo un informe sobre los contratos adjudicados a la trama en Baleares y Canarias.

A pesar de ello, Armengol ha cerrado su declaración asegurando que está siendo perseguida por ser la presidenta del Congreso y no porque interese realmente su etapa al frente de las islas. Ha dicho que "no vale todo" y ha acusado a la oposición de contribuir "al desprestigio de las instituciones".