Los charcos que pisa Óscar Puente: el ministro tuitero contra Ayuso, Rosalía, los jueces, la prensa...

No tiene freno, y por ello Pedro Sánchez le encargó que diera la réplica a Alberto Núñez Feijóo durante el fallido debate de investidura del líder del PP. Mientras Sánchez guardaba silencio en su escaño, Óscar Puente hizo un ejercicio pugilístico con inagotables alusiones al Tamayazo, los sobresueldos, los pactos con Vox y "la gran familia retratada en Fariña".

Pero las polémicas del nuevo ministro de Transportes no se agotan en la tribuna del Congreso de los Diputados. Puente es un activista de gatillo fácil en la red social Twitter (ahora X), en la que arremete contra políticos del PP como Isabel Díaz Ayuso (a la que tilda de "indocumentada"), José María Aznar o Pablo Iglesias. También contra jueces como Manuel García-Castellón, periodistas y personajes del mundo del espectáculo como Pablo Motos o la cantante Rosalía.

El ministro, el más tuitero, ha protagonizado su último incendio en redes después de que La Sexta revelara que, en los corrillos del Día de la Constitución, aseguró que investiga si hay un "boicot" tras las constantes averías de los trenes de cercanías en Madrid, y señaló a Ayuso como su posible instigadora.

"Hay que ser prudente pero, aunque no tenga certeza oficial, sí tengo sospechas de que haya podido haber un boicot a las Cercanías de Madrid en Atocha", dijo el ministro ante varios periodistas, según informó La Sexta. Y luego apuntó directamente a la presidenta madrileña: "No sé si Ayuso estará alimentando boicots, pero lo que tengo claro es que nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear".

El ministro de Transportes ha respondido intentando desacreditar a los periodistas de la cadena y ha atribuido su noticia a "una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a la Sexta, como se lo dije ayer a la cadena sin éxito".

Ante determinadas acusaciones y señalamientos, desde laSexta respondemos con hechos:



En corrillo informal con periodistas ayer en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el incidente de… https://t.co/9vn8r0NO54 — laSexta (@laSextaTV) December 7, 2023

Quienes le conocen dicen que Puente no se arredra nunca, y que eso le lleva en ocasiones a pisar más de un charco.

Uno de los objetivos habituales del ministro es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusó el pasado mes de noviembre de incitar a la "violencia", por decir que hay que responder "golpe por golpe" a todas las provocaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Para quien crea que hay un genio detrás de esta indocumentada", escribió Óscar Puente, "el otro día se expresó en contra de las acciones violentas frente a las sedes del PSOE. Hoy hace un llamamiento a la violencia. Solo persigue acabar con Feijóo como hizo con Casado. Y lo conseguirá".

Para quien crea que hay un genio detrás de esta indocumentada. El otro día se expresó en contra de las acciones violentas frente a la sedes del PSOE. Hoy hace un llamamiento a la violencia. Solo persigue acabar con Feijóo como hizo con Casado. Y lo conseguirá. https://t.co/oQM2zZhdyZ — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 13, 2023

El ministro también ha cargado contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, por imputar a Carles Puigdemont en la causa del Tsunami Democràtic, en la que el magistrado investiga presuntos delitos de terrorismo.

En un mensaje publicado el pasado 6 de noviembre, Óscar Puente sugirió que el juez actúa guiado por fines políticos (lo que los independentistas calificarían como lawfare).

"¿Tiene algún sentido", escribió Puente dos semanas antes de prometer el cargo de ministro, "que el mismo juez que encuentra razones para enlazar Tsunami Democràtic con Puigdemont, no haya siquiera considerado relacionar a Dolores de Cospedal o Rajoy con el caso Kitchen? Qué queréis que os diga. Para mí carece completamente de sentido".

El juez imputó a Puigdemont en la causa tras analizar las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, de las que se desprende que los principales impulsores de Tsunami mantenían puntualmente informado de sus planes al expresidente de la Generalitat. En otro mensaje intervenido, Puigdemont asumió que los disturbios violentos convocados por Tsunami podían causar "un muerto".

¿tiene algún sentido que el mismo Juez que encuentra razones para enlazar Tsunami Democratic con Puigdemont, no haya siquiera considerado relacionar a Dolores de Cospedal o Rajoy con el caso Kitchen? Qué queréis que os diga. Para mí carece completamente de sentido. https://t.co/9m0IjMgYl2 pic.twitter.com/IJAduU5sP4 — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 6, 2023

Ya en su etapa de alcalde de Valladolid, Óscar Puente no dudó en enfrentarse a la cantante Rosalía, a la que acusó de haber pedido, a través de sus representantes, una cifra astronómica para actuar en las fiestas de la ciudad.

"Su agente nos dijo, después de tenernos dos meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000 €", explicó el alcalde socialista en la misma red social, "en todo caso, si esa no es la cifra, díganos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000 €, pero no tuvo fecha".

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 23, 2019

Para mantener la acusación de pesetera contra Rosalía, Óscar Puente difundió más tarde una noticia, según la cual Madonna había renunciado a contratar a la artista española para su fiesta de cumpleaños, porque "quería cobrar una cantidad extraordinaria de dinero".

Aplicando la misma política de transparencia a las redes sociales, el alcalde de Valladolid desveló en abril de 2019, a preguntas de un tuitero, el caché del cantante Tangana para actuar en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo: "25.000 euros más IVA", detalló.

25.000€ más IVA. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 2, 2019

Óscar Puente acusa de forma habitual a Isabel Díaz Ayuso de intrigar para desplazar a Feijóo de la presidencia nacional del PP. Pero antes tuvo en su radar a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que tachó de "pobre mujer" por la polémica de su máster, que quedó finalmente archivada por la Justicia.

"Ayuda, por favor", escribió Puente en tono irónico en abril de 2018, "esta pobre mujer necesita aclarar cómo pudo encontrarse un título de máster en el bolsillo, sin haber ido a una sola clase ni haberse examinado de nada. Y de paso, si pueden aclararles quién puede ser M. Rajoy se lo agradecerán. Eso sí, no esperen gratificaciones".

Ayuda por favor. Esta pobre mujer necesita aclarar cómo pudo encontrase un título de máster en el bolsillo sin haber ido a una sola clase ni haberse examinado de nada. Y de paso si pueden aclararles quién puede ser M. Rajoy se lo agradecerán. Eso sí, no esperen gratificaciones. pic.twitter.com/WHhG9cKo2W — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 8, 2018

Pero luego, el actual ministro se mostró mucho más compasivo con Cifuentes, cuando se vio obligada a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid al difundirse un vídeo en el que intentaba robar dos botes de crema Olay en un supermercado.

"Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda", escribió indignado el entonces alcalde de Valladolid, "un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para darse las navajadas y los tiros en la nuca. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo".

Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda. Un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para darse las navajadas y los tiros en la nuca. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 25, 2018

La historia tuvo su colofón esta semana, cuando el Tribunal Supremo condenó a la cadena Eroski a indemnizar a Cifuentes con 30.000 euros, por vulnerar su derecho a la intimidad y no haber custodiado adecuadamente la grabación.

Óscar Puente también ha tenido palabras de cariño para el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, al que tachó de "demagogo" cuando se compró el chalé de Galapagar de más de 600.000 euros, después de haber asegurado en una entrevista con Ana Rosa Quintana que nunca se iría de Vallecas.

Demagogo. Esto es un demagogo pero como la catedral de Burgos. pic.twitter.com/BENVzjLOUC — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2018

"Esto es un demagogo como la catedral de Burgos", sentenció Óscar Puente, recordando que Pablo Iglesias había pedido no fiarse de un político que "se gasta 600.000 euros en un ático de lujo".

Y a continuación, cuando un tuitero comparó al entonces líder de Podemos con Felipe González, Óscar Puente replicó: "Ya le hubiese gustado a Pablo Iglesias. Y por si no ha quedado claro lo de la demagogia, aquí tienes más". El hoy ministro acompañó este mensaje con un vídeo de la entrevista de Ana Rosa Quintana, en la que Iglesias afirmaba que son "peligrosos" los políticos que se compran un chalé o se van a vivir a Somosaguas.

No es paralela. Ya lo hubiese gustado a Pablo Iglesias. Y por si no ha quedado claro lo de la demagogia aquí tienes más. pic.twitter.com/5eYTMfsRwc — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 19, 2018

Meses antes de que Pablo Iglesias se convirtiera en el vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente se burló de él calificándolo de "macho alfa".

"¡Qué importante soy!! El macho alfa ha pensado en mí entre pañal y pañal", escribió Puente en respuesta a unas declaraciones de Pablo Iglesias incómodas para el PSOE.

Qué importante soy!! El macho alfa ha pensado en mí entre pañal y pañal. https://t.co/qC2MyzDvoz — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 20, 2019

Puente contuvo sus críticas a Pablo Iglesias, mientras éste fue la pieza clave del Gobierno de coalición. Pero elevó el tono después de que Iglesias saliera del Consejo de Ministros por la puerta de atrás.

Entonces, el actual ministro de Transportes no dudó en calificar al fundador de Podemos de "personaje nocivo" e "incoherente", por su enfrentamiento con Yolanda Díaz y las constantes purgas en el seno del partido morado.

Siento vuestro fanatismo. Iglesias es la imagen viva de la incoherencia. Expulsó del partido a todos los que inicialmente le acompañaron. Y ahora hace lo propio con La Vicepresidenta que queda. Es un personaje nocivo. Si no lo veis estáis ciegos. — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2022

"Siento vuestro fanatismo", escribió Óscar Puente en X, "Iglesias es la imagen viva de la incoherencia. Expulsó del partido a todos los que inicialmente le acompañaron. Y ahora hace lo propio con la Vicepresidenta que queda. Es un personaje nocivo. Si no lo veis estáis ciegos".

El actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no sólo ha dirigido sus críticas a los periodistas de La Sexta. También ha polemizado con los profesionales de La Vanguardia y El Mundo.

Es lo más infame que he leído en mi vida. Cuando lo he visto esta mañana no daba crédito. Ya no se trata de argumentos políticos. Es la descalificación del ser humano. Su demolición sistemática. ¿Quién va a querer asumir una responsabilidad pública en este escenario? https://t.co/xkrLymuN0d pic.twitter.com/9YZuQnSjA4 — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 4, 2023

A estos últimos, les reprochó el pasado 4 de junio la publicación de un reportaje que presentaba al presidente Pedro Sánchez como "audaz, temerario, narcisista... un gran impostor".

"Es lo más infame que he leído en mi vida", escribió Puente airado, "cuando lo he visto esta mañana no daba crédito. Ya no se trata de argumentos políticos. Es la descalificación del ser humano. Su demolición sistemática. ¿Quién va a querer asumir una responsabilidad pública en este escenario?".

