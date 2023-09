Rosalía se apoya en libros feministas y motivacionales para superar su ruptura con Rauw Alejandro

La ruptura de Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30) supuso un gran revés para los fans de la pareja, una noticia que llegaba de sorpresa y como un jarro de agua fría meses después de anunciar su compromiso y fortalecer su amor. Era una de las relaciones públicas más asentadas y queridas desde 2021.

Desde que han decidido seguir caminos distintos, los ojos de sus fieles fans han estado centrados en ellos, en cualquier movimiento o gesto por parte de ambos. La razón de su separación se desconoce, por lo que saber qué ha pasado entre los exitosos cantantes y si hay una mínima posibilidad de que se reconcilien aún es un misterio.

En estos momentos, la catalana se encuentra inmersa en la creación de nueva música y el puertorriqueño de tour, cantando temas como Beso -hit con el que informaron sobre su boda- e incluso Hayami Hana, el nuevo tema de Rauw dedicado a su expareja.

El pasado7 de septiembre, la Motomami reaparecía en las redes sociales después de estar un mes y medio sin dar señales de vida debido a la separación. Así, ella compartía una galería de imágenes de lo que parecía ser un resumen de lo que había estado haciendo.

Entre otras cosas que decidió destacar, mostraba su día a día componiendo, comiendo un helado, yendo al gimnasio o montando a caballo. Sin embargo, hay una que guarda una especial importancia y que revelaría cuál ha sido su cura para superar al que iba a ser su futuro marido: la lectura.

La artista de Despechá ha aprovechado sus ratos libres para leer, y no cualquier libro. Todos ellos han girado en torno al feminismo, a la poesía, a cómo superar las adversidades y a la composición de música.

Uno de ellos ha sido Feminismo, pasado y presente, de Camille Paglia. "Yo quiero librar el feminismo de las propias feministas. Con lo que me identifico es con el feminismo de antes de la guerra, el de Amelia Earhart, el de Katharine Hepburn, que me produjo un impacto tremendo. En esos tiempos había mujeres que tenían independencia, que tenían confianza en sí mismas y que eran responsables de sus actos, sin culpar a los demás de sus problemas", escribe en el libro la profesora de humanidades y de estudios de la comunicación en la University of Arts de Filadelfia.

Así, Camille hace una recopilación de ensayos sobre el apoyo a las mujeres sureñas, a favor de la educación sexual diferenciada de niños y niñas y anima a las mujeres a que sean conscientes de la realidad en la que viven y que hagan frente a la peligrosidad del mundo adaptándose a él, siempre con la bandera de la libertad por delante.

El otro escrito que Rosalía ha analizado durante estos últimos días ha sido Lo más importante es saber atravesar el fuego, de Charles Bukowski. Esta es una de las primeras colecciones poéticas que salieron a la luz tras la muerte del poeta maldito. El maestro de la literatura estadounidense del siglo XX habla sobre los problemas a los que tuvo que hacer frente durante su alocada vida y sobre la defensa rebelde de su propia causa, de las circunstancias que vivió y cómo las superó a pesar de todo.

En la colección de la compositora no podía faltar un libro sobre su querida profesión. Diccionario de composición poética: ábrelo por una página y empieza a rimar, de Fernando Pastor, es una herramienta para ayudar al escritor o al cantante a encontrar la música interior de las palabras para dar con la sintonía final de cada frase o verso y hacerlo rimar con el resto.

Este es el método que ha estado usando Rosalía para componer sus nuevas letras que todavía no ven la luz. Lo llamativo es que su expareja, Rauw, también ha contado con este diccionario entre concierto y concierto, algo que tendría todavía en común la pareja.

El artista de Punto 40 compartía también en sus redes un storie en el que aparece en un avión leyendo el mismo libro rojo que Rosalía, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre sus fanáticos, quienes ya aseguran que podría tratarse de una reconciliación.

Último mensaje de Rosalía a Rauw

Rauw Alejandro era el primero en pronunciarse después de extenderse el rumor de que el motivo de la ruptura fue una infidelidad por su parte. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", señaló.

Después del revuelo, Rosalía decidió defender a su ex y publicar el último mensaje dedicado a él y a sus fans. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".

