¿Hay reconciliación entre Rauw Alejandro y Rosalía? Este es el mensaje que envió el cantante en su concierto

Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30) protagonizaron una de las rupturas más sonada de este verano 2023. Durante tres años, los cantantes se declararon su amor en las redes sociales, aunque también en los escenarios. Ambos protagonizaron la canción llamada Beso en la que hacían alusión a sus ausencias debido a sus ajetreadas agendas.

El puertorriqueño ha vuelto este fin de semana a los escenarios. Primero lo hizo en Barcelona, donde cantó por primera vez su canción Hayami Hana, que dedicó a Rosalía tras romper con ella, y emocionó al público en el Palau Sant Jordi con Beso, un tema que publicó con la artista catalana a dos voces y que interpretó solo.

La espera de los conciertos se hizo larga para los fans, aunque tuvieron mensajes e indirectas que se han convertido en la forma habitual de confesar su estado emocional tras la ruptura. En concreto, el artista lanzó un gesto que ha sido muy comentado en las redes durante su concierto de este sábado en Sevilla.

Rauw Alejandro interpretaba una de sus canciones que componen el álbum Viceversa, en el que le dedicaba letras a Rosalía. Mientras sonaba la canción 2/Catorce en el Estadio de la Cartuja, el puertorriqueño cantaba la frase "como me miran tus ojos, la bellaquera revienta" y puso su mano sobre uno de sus tatuajes de su torso.

En ese momento, el público pudo percibir que en el tatuaje se podía leer el nombre de Rosalía. La emoción se hacía sentir entre sus admiradores que esperaban una posible reconciliación entre el cantante y la catalana.

Sin embargo, esta no fue la única señal que Rauw Alejandro quiso enviarle a Rosalía. El cantante también interpretó su canción Hayami Hana, que lanzó tras la ruptura y le sirvió para negar los rumores de infidelidad a Rosalía.

Durante su concierto de este sábado en Sevilla, el cantante puertorriqueño anunció que terminaría la casa que estaban construyendo ambos. Otro mensaje que sus seguidores interpretaron como una puerta abierta a una posible reconciliación con Rosalía. La expareja tenía varios proyectos en común. Rauw Alejandro y la creadora de Motomami compartían una casa en común en Barcelona y anunciaron su compromiso matrimonial el 31 de diciembre de 2022, que se conoció poco después.

Las reacciones al gesto de Rauw Alejandro en público

El último show del artista no ha dejado indiferente a nadie y es que después de enviarle estos mensajes a Rosalía en la distancia, los rumores de una posible reconciliación se han disparado en las redes sociales. Aunque, por el momento, Rosalía no se ha pronunciado, muchos de los asistentes a los conciertos de Rauw Alejandro este fin de semana en Barcelona, Sevilla y Madrid han publicado todo tipo de comentarios después de que el cantante se señalara el tatuaje de Rosalía en su canción.

Rauw Alejandro durante su concierto en el Wizink Center de Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

Todos los presentes se quedaron en shock al presenciar el momento en el que Rauw Alejandro señala el nombre de su expareja. "¿Será una señal de que los motopadres han vuelto?", "admito que tengo esperanzas de que vuelvan" o "yo siempre he pensado que no lo han dejado... Que es para que les dejen vivir más tranquilos y valoren más su trabajo que su relación", han escrito algunos usuarios.

"Literalmente han vuelto", "¿Es verdad que volvieron? No me ilusionen" o "Parece que volvieron" han sido otro de los mensajes que han dejado los seguidores en TikTok. El vídeo ya cuenta con más de 39.000 reproducciones y 2.700 'me gustas'.

Con más de 14.000 asistentes, Rauw Alejandro también llenó el domingo el WiZink Center de Madrid, donde dejó otro guiño a Rosalía. El cantante señaló que la música es su "mejor medicina" y recuerda a las personas que "marcan el corazón" y "es difícil olvidar", reflexiones que, avisa, hace siempre en sus conciertos.

En este escenario también cantó Beso y, cuando nadie lo esperaba, empezó a sonar la voz de Rosalía, aunque grabada. Sin embargo, el cantante hizo que el rostro de la catalana estuviera presente en su concierto y durante la canción Todo de ti recogió una bufanda del público con el rostro de la artista.

