Rosalía y Rauw Alejandro, tras la ruptura: una canción, otra mujer y la única imagen de ella en mes y medio

"Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas / Yo me voy contigo a matar / No me dejes solo-a / ¿Pa' dónde vas, a dónde vas?". Con estos románticos versos, Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30) se declaraban amor y se lamentaban por sus ausencias mutuas a causa de sus imposibles agendas. Lo hacían en una canción llamada Beso y publicada hace sólo cinco meses.

Apenas 60 días después del lanzamiento de ese tema -y del precioso vídeo que lo ilustra-, la pareja de superestrellas rompía su relación después de tres años juntos, una casa en común en Barcelona y un compromiso matrimonial que se efectuó el 31 de diciembre del año pasado y se conoció poco después.

Los verdaderos motivos del quiebre, posiblemente, jamás se sabrán. Los primeros rumores apuntaban a presuntas infidelidades por parte del puertorriqueño. Rápidamente, Rauw rompió su silencio para desmentir esas especulaciones, a priori, sin fundamento.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas", expresó el creador de Todo de ti. Por su parte, Rosalía publicó apenas una frase en la que hablaba de su expareja como una buena persona a la que le deseaba lo mejor.

Una canción

Por si un comunicado en Instagram no hubiera sido suficiente, Rauw compuso una canción para reafirmar a Rosalía -y al mundo- que él jamás había sido infiel. "Por si acaso nunca volvemos hablar / Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar / Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad". [...]

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel / Ella siempre tuvo la clave de mi cel / Esto fue algo más que no está en mi poder / Mi niña de cristal, mi barquito de papel / Te desarmaste y arreglarte intente [...] Todo de ti y lo volvería hacer / Terminaré nuestra casita por si te da con volver".

La prestigiosa revista Rolling Stone, en su análisis de Hayami Hana, nombre original del tema, afirmó que "Rauw Alejandro no tenía que haber compartido su ruptura con Rosalía con todo el mundo. Podríamos haber vivido sin esta canción".

Otra mujer

Zaira de la Morena y Rauw Alejandro en el mismo hotel de Valencia.

Una post en Instagram, algunos tuits y una canción no fueron suficientes cuando todo el mundo sabe que dato mata relato. En el programa Fiesta, de Telecinco, la colaboradora Amor Romeira (34) informó en exclusiva de que una joven amiga suya, la influencer Zaira de la Morena (23), tuvo un affaire, presuntamente, con Rauw Alejandro durante el tiempo en que el cantante salía con Rosalía.

En el arranque de la gira Saturno World Tour 2023 en España, que tuvo lugar en Valencia, ciudad de la que Zaira de la Morena es oriunda, fue una de las invitadas VIP de Rauw Alejandro, además, según el citado programa de televisión, pasaron la noche en el mismo hotel.

Rosalía

Rosalía ha sido vista en Miami 🚨🚨 pic.twitter.com/B6C00NJWQD — milionàrio (@lecheazukarada) August 29, 2023

Con semblante serio y conduciendo su propio coche, la única imagen de Rosalía desde que saliera a la luz su ruptura con Rauw Alejandro fue tomada el pasado martes, día 29 de agosto, en Miami. Y no ha sido inmortalizada por los paparazzi que se agolpan por toda la ciudad, la creadora de Motomami fue grabada por una fanática, desde otro vehículo, que se sorprendía al verla por una de las avenidas más famosas de South Beach.

La artista catalana se encuentra, según informan algunos medios, en uno de los estudios de grabación más conocidos de Florida para encontrar inspiración y componer el que se supone será su álbum más sincero. ¿Hablará de Rauw Alejandro en sus próximos temas? ¿Se marcará un Shakira con Piqué y contará toda la verdad de su ruptura a golpe de hit?

