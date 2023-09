Alba Carrillo tiene el bañador de microfibra perfecto para despedirte del verano

"Despertarte aquí", postea Alba Carrillo (36 años) durante sus vacaciones en la Costa Blanca. Acompaña el texto con una imagen en la que luce un bañador que ha enloquecido a propios y extraños. Es de microfibra y, además de cómodo, cuenta con una gran adaptabilidad.

La moda y Alba van siempre de la mano. La hija de Lucía Pariente (60) es toda una it girl. Precisamente, en su penúltima publicación, Carrillo lo ha vuelto a hacer: Es perfecto para despedir el verano a lo grande. Puntualizar que además de por su aguerrido perfil en televisión -hoy en Twitch-, Alba sobresale por su buen gusto a la hora de vestir.

La que fue maniquí siente pasión por las tendencias, y lo deja patente en cada intervención en televisión. Prueba de ello es que rara vez lo que expone en su comunicación 2.0 no se agota al poco tiempo. Es lo que está a punto de ocurrir tras una de las últimas publicaciones de la expareja de Fonsi Nieto (44), y exmujer de Feliciano López (41).

Carrillo ha lucido un bañador que ha arrasado en su muro de Instagram. "Bañador de mujer de microfibra de gran adaptabilidad con más de un 25 por ciento de lycra de gran comodidad, para espíritus libres, con una forma nueva muy sofisticada en color negro", se puede leer en la web.

Tiene un precio de 64,90 euros. Está disponible en diferentes tallas. Sobre el lavado, se recomienda: "Lavar a mano. No usar blanqueador. No planchar. No lavar en seco. No usar secadora".

Red Point

Red Point se fundó en 1982 y su principal actividad es la fabricación y comercialización de moda baño, nuestras prendas están avaladas por un proceso de diseño, confección y acabado de alta calidad. Nuestra marca está consolidada como sello de moda española, y aunque el mercado principal es España, también exportamos al resto de Europa, América y Australia.

"Todos nuestros esfuerzos están encaminados a convertir las tendencias en un producto funcional y atractivo, capaz de sentar bien sin sacrificar la estética. Conseguirlo requiere un exhaustivo estudio de las formas, muchas horas de trabajo artesano y la constante aplicación de las técnicas más avanzadas. Creamos productos para todo tipo de personas con todo tipo de necesidades. Prendas de baño para que la mujer se quiera, se guste y se sienta cómoda", se puede leer en la web de la marca.

