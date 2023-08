El último vestido de Alba Carrillo con el que arrasar: estampado 'tie-dye' y mangas abullonadas

Fuera de su faceta como colaboradora de televisión -ahora está triunfando con su propio canal de Twitch-, Alba Carrillo (36 años) no encuentra rival en su vertiente como suscriptora de moda. Si bien hace unos días, la hija de Lucía Pariente (60) volvía a enamorar a sus seguidores de Instagram con un favorecedor kaftán animal print, ahora ha vuelto a arrebatar con un vestido que no deja indiferente a nadie.

Carrillo traslada su pasión por las tendencias a las redes sociales, y lo deja patente en cada intervención en televisión. En concreto, su Instagram es un estupendo escaparate para publicitar sus prendas. Es lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones, en las que luce un diseño de MarÀvic Collection.

Durante una escapada a su pueblo, Alba se asoma a su red social para reflexionar lo que sigue: "¿Puede un árbol ser fuerte y crecer alto si olvida cuidar sus raíces?". Junto a esta interpelación, Carrillo posa con el vestido Haití de la colección.

"Espectacular vestido largo en tejido cien por cien lino en estampado tie-dye diseñado por nosotras con especial cariño para vosotras. Es una de las joyas de esta nueva colección con mangas abullonadas recogidas en puño. Se trata de una pieza muy versátil, ya que puede ser perfecto para ir a cualquier evento donde quieras deslumbrar y sentirte única", se puede leer en la página web de la firma.

Y se añade en la descripción: "Aunque también lo puedes usar en tus looks diarios con complementos más sport que te harán sentirte guapa cualquier día. Confeccionado en España de manera artesanal y cuidando los acabados".

A ese respecto, se especifica: "Aconsejamos lavar en frío, en programa de delicados y planchar al revés para que no se pierdan sus calidades". Cuesta 135 euros.

Las reacciones a la publicación de Alba Carrillo no se han hecho esperar: "No hay sonrisa más sincera que la que hace brillar los ojos a la vez que hace curvar los labios", "Qué guapa estás, Alba. Me encanta cómo eres".

MarÀvic es una firma de ropa sostenible y sofisticada, bohemia y con material artesano, ubicada en Zaragoza. La firma busca trasmitir a sus clientas que al comprar cualquier prenda de la marca están adquiriendo una joya, nombre que le han dado a su nueva colección, ya que es muy pequeña pero con tejidos que no dejan indiferente a nadie.

