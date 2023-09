Rocío Osorno arrasa con el 'conjuntazo' denim de la nueva colección de Zara

Rocío Osorno (35 años) es una de las respetadas y asentadas influencers del país. Sus looks cautivadores, sus llamativos peinados y su perfecto maquillaje siempre revolucionan a sus más de 1,5 millones de seguidores, tanto que ha conseguido posicionarse dentro de la lista creada por la Fundación Marqués de Oliva de los 500 españoles más influyentes de España, ocupando así el 18º puesto.

Son casi diez años de carrera en los que ha ido ascendiendo puestos. Comenzaba como creadora de contenido y, a su vez, montaba su propia marca de vestidos en Sevilla, su ciudad natal, y que recibe su nombre. Aunque antes de dedicarse a las redes, estudió Ingeniería Técnica Agrícola. Al final apostó por su verdadera vocación y la jugada le salió magnífica.

En este mes de septiembre, que el calor aprieta pero no ahoga, Rocío ya ha sacado su ropa de otoño y ha arrancado con un conjuntazo denim con tachuelas metálicas de la nueva colección de Zara. En la publicación, acompañada de varias imágenes de su outfit, escribía: "A veces llamamos escuchar música a lo que en realidad es escuchar recuerdos... Este mes me tiene realmente descolocada. ¿Os gusta es look? Todavía hacer calorcito por aquí, pero no me he podido resistir".

"Esa falda y chaqueta me flipan", "qué súper es este set", "adoro conjunto", "estás preciosísima", "te queda de diez", "es una combinación brutal", son sólo algunos de los comentarios de sus fans.

La falda es de tiro alto y cuenta con detalles de tachas metálicas y efecto lavado, y sólo cuesta 25,95 euros. Sin embargo, ya no quedan existencias. Tienes la opción de dejar tu correo electrónico para que te avisen de cuando haya stock de nuevo. La cazadora de cuello con solapa y manga larga también tiene detalles metálicos y es de efecto lavado con bolsillos delanteros ocultos en costura. Por otro lado, esta cuesta 39,95 euros y aún quedan algunas disponibles.

Osorno combina su atuendo con una camiseta granate con hombreras, unas botas altas en serraje con tacón y con cierre mediante cremallera lateral de 89,95 euros y un bolso a juego.

