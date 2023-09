Anna Padilla estrena su armario de entretiempo con el chaleco de Zara que será un 'must' de la temporada

A pocos días de que comience el entretiempo, las influencers empiezan a desempolvar sus looks de la temporada, sirviendo de inspiración a sus seguidoras. Es el caso de Anna Ferrer Padilla (26 años), quien ha aprovechado su reciente viaje a La Coruña junto a su grupo de amigas para compartir algunas de sus prendas claves para hacer frente al fin del verano. De todas ellas destaca un chaleco de Zara, la pieza por excelencia del otoño.

El modelo sigue una línea deportiva. Es de corte oversize, con el cuello subido y manga sisa. Tiene bolsillos de plastrón en la parte delantera, bajo ajustable con cordones y cierre frontal con cremallera y botones a presión. Su precio es de 49,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la L.

Se trata de una apuesta segura para crear el fondo de armario de otoño, ya que puede servir como sustituto del abrigo en los primeros días de frío. Además, garantiza un estilismo trendy, ya que es una prenda que viene pisando con fuerza desde hace varias temporadas. El diseño de Zara, por otro lado, reúne todos los elementos que vuelven a la primera línea de la moda con el fin del verano: piezas acolchadas, básicas y en tonos neutros.

[El chándal de NoNiNá que Anna Ferrer ha elegido para empezar su aventura televisiva]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

La prenda escogida por la joven empresaria es en color gris claro -manteniendo la línea de la temporada-, por lo que puede combinarse con un sinfín de tonos. Desde los más neutros, como ha sido la elección de Anna Padilla, hasta los más intentos y llamativos.

La influencer, en concreto, ha combinado el chaleco con un short vaquero negro, sudadera blanca con capucha y botas de caña de alta. Un estilo sporty chic al que le ha dado el toque final con un bolso de tejido metalizado de la firma francesa Maje que también ha recibido elogios por parte de sus followers. Como look beauty, la hija de Paz Padilla (53) escogía un maquillaje sencillo y la melena con un semirecogido que le daba un toque noventero.

El look ha enamorado a las redes, consiguiendo más de 15.000 'me gusta' y un sinfín de comentarios que no sólo alaban el buen gusto de Anna Padilla. También confirman que las usuarias buscan imitar su estilismo. La influencer ha recibido varias preguntas acerca de las marcas de sus outfits, a las que ha respondido a través de sus stories.

Sigue los temas que te interesan