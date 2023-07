El bañador de rayas de Anna Ferrer Padilla que enamorará a las más clásicas: es de Oysho y está rebajado

Aunque el verano acaba de comenzar, ya son varias las escapadas a la playa de Anna Ferrer Padilla (26 años). Ahora emprende una nueva, algo más romántica e ilusionante, ya que lo hace junto a su novio, Mario. Ella misma lo ha desvelado en su exitoso perfil de Instagram, utilizando una imagen en la que viste un elegante bañador. La joven empresaria no ha dejado nada al azar y ha aprovechado el anuncio de su viaje para dar promoción a una firma con la que trabaja, además de presumir de su buen gusto para vestir.

Anna Ferrer se ha mostrado con un bañador de Oysho con estampado de rayas en blanco y negro, ideal para las más clásicas, para quienes no se atreven con tonos vibrantes o para las que buscan elegancia y sobriedad. El modelo en cuestión es un diseño confeccionado en tejido de piqué, de escote bandeau, con copas extraíbles de relleno ligero y sin aro. Además, incluye tirantes extraíbles para conseguir mayor comodidad en algunos momentos.

El bañador ha sido confeccionado desde las tallas XS hasta la L, pero ya ha comenzado a agotarse en algunos de sus tamaños. Un récord en venta que responde a las cualidades del diseño, pero también a su irresistible precio. Originalmente, estaba valorado en 35,99 euros, pero ahora, en época de rebajas, tiene un descuento del 28%, alcanzado los 25,99 euros.

Por su combinación básica, black and white, el bañador admite un sinfín de complementos. Sin embargo, Anna Ferrer Padilla no ha arriesgado demasiado y ha preferido mantener una línea sobria y clásica. Para conseguir un punto más chic, ha completado el traje de baño con una camisa sencilla en color blanco, que ha llevado tipo chaqueta.

Aunque era un look de playa, la influencer no ha prescindido de las joyas y, aprovechando el escote bandeau del bañador, ha sumado un llamativo collar de cadenas doradas. El toque final se lo han dado sus espectaculares gafas de Multiópticas, firma de la que es imagen.

El look no ha pasado desapercibido. Aunque se trata de la imagen de una campaña y Anna Ferrer Padilla no le ha dado mayor promoción, ya que sólo se ha limitado a anunciar su escapada romántica, su estilismo ha llamado la atención de algún seguidor que ve en su forma de vestir una inspiración. "Amo", "Ideal" o la pregunta "¿De dónde es el bañador?", son algunos de los comentarios que se leen en su reciente publicación de Instagram.

