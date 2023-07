Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30) han roto su relación sentimental. Pese a que el pasado mes de marzo anunciaron su inminente boda con una romántica e inesperada pedida de mano, la dupla de cantantes ha decidido poner fin a su historia de amor tras tres años juntos, según indica People.

El citado medio sostiene la información en base al testimonio de personas próximas al entorno de la otrora pareja. Estas fuentes aseguran que, pese a que el amor y el cariño siguen intactos entre ellos, Rosalía y Rauw han decidido, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados. De este modo, la historia de amor entre dos de los artistas más reconocidos a nivel mundial ha tocado a su fin.

Esta inesperada noticia acontece tan sólo horas después del final de la gira internacional de Motomami, con la que la cantante catalana ha visitado 21 países en tres continentes. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", ha llegado a manifestar Rosalía públicamente.

[Rosalía anuncia su boda con Rauw Alejandro: así fue la secreta pedida de mano y el anillo que él le regaló]

La pareja de cantantes en una fotografía tomada en Nueva York en abril de 2022. Gtres

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado acerca de esta separación que, en cuestión de minutos, ha dado la vuelta al mundo. Pero en los últimos días y horas sí han compartido algunos mensajes que ahora cobran especial significado. "Mi corazón es un archivo de cosas que he amado", ha posteado la intérprete de Despechá.

Por su parte, Rauw se encuentra en la actualidad en su Puerto Rico natal. "Llevo tiempo en casa con la family, pero ya toca activarnos", ha deslizado a través de la red social. Cabe puntualizar que a finales de agosto comienza su gira de conciertos.

Rosalía y Rauw Alejandro rompen su relación tras tres años juntos

El compromiso de ambos era un secreto que ambos guardaron con celo hasta el pasado mes de marzo, cuando decidieron hacerlo público en plena promoción del tema que han grabado juntos, Beso, en una redonda y efectiva estrategia de márketing.

A través de sus redes sociales, en el marco de la promoción del videoclip de esa canción, Rosalía, sin poder evitar las lágrimas, mostró un anillo con un gran diamante, sujetando la caja roja en la que venía, y exclamaba: "Ay Dios mío, y todo el rimel aquí corrido... Te amo". Hoy, ese amor es historia y forma parte del pasado para ambos.

La hoy expareja paseando por las calles de Los Ángeles el pasado mes de abril. Gtres

Recientemente, en una entrevista a GQ, la expareja contaba cómo se conoció y cómo fue la pedida de mano. "Nuestro primer beso fue en Madrid en 2019, antes de Nochebuena. El día 23", explicaba Rauw Alejandro. Una frase a la que Rosalía contestaba con un: "Qué memoria, te acuerdas del número y todo".

Sobre cómo fue la pedida de mano, fue la catalana quien se extendió más explicándolo. "Rauw me dijo: 'Ven, te quiero enseñar un sitio'. Y yo le seguí de lo más inocente y de golpe empezó a buscar algo. Y yo pensaba, ¿qué está buscando? Se arrodilló, creo, estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles. Yo sólo pensaba: 'no me lo puedo creer', 'no será que me va a dar un anillo'. Y entonces, me puse a llorar", contaba Rosalía.

Destacar que ambos oficializaron su relación amorosa en noviembre de 2021, en la alfombra roja de Los 40 Music Awards.

Así anunció Rosalía su amor

En septiembre de 2021, la cantautora catalana cumplía 28 años y lo celebraba en compañía de su hermana Pilar Vila -Daikyri-, su mano derecha en todo, varios amigos, algunas de sus colaboradoras y de su hoy expareja, Rauw Alejandro. En la galería de imágenes publicada por la propia Rosalía en su perfil de Instagram aparecía ella junto a Rauw Alejandro con un mensaje que lo deja todo claro: "Libra y bendecida".

Como respuesta, él posteó otra ráfaga de imágenes junto a su novia dedicándole palabras de amor: "Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba. Feliz cumple, bebé". La autora de Di mi nombre le respondió: "Tú, mi 24 de diciembre".

Con esta manifestación Rosalía rompe su discreción en lo relativo a sus parejas, pues a pesar de llevar en el ojo público más de cuatro años por todos sus éxitos -algunos nunca antes alcanzados por artistas españoles-, no se le habían conocido relaciones amorosas. Tan solo aquel amor pasajero con C. Tangana (33), que acabó de la peor manera y con declaraciones demoledoras por parte de El madrileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Antes de dar un paso al frente en su amor, ambos se hacían guiños íntimos. A Rosalía le preguntaron si ella era romántica con sus parejas y confesó que sí, aunque con pequeños detalles.

"Si a mi pareja le gusta el Snapple -una marca americana de bebidas, zumos y tés-, yo me fijo y cada vez que voy al súper, se lo compro", afirmó la cantante en una entrevista en República Dominicana.

Segundos después, aparecía Rauw diciendo que el Snapple era la mejor bebida de Estados Unidos. A finales de agosto de 2021, fueron cazados juntos saliendo de un restaurante de Los Ángeles, California. Lo demás, es historia.

Sigue los temas que te interesan