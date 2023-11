Sánchez confirma que PSOE y Junts se reunirán en Suiza en los próximos días con verificador

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido por primera vez la figura del verificador internacional para el cumplimiento del acuerdo con Junts porque cree que puede ayudar debido a que sus firmantes tienen posiciones muy alejadas y hay mucha desconfianza mutua.



Sánchez ha respaldado por primera vez públicamente esa figura que está recogida en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el partido del expresidente Carles Puigdemont, en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira por Israel, Palestina y Egipto.

El dirigente socialista ha confirmado que en los próximos días está previsto que se reúnan en Suiza el PSOE y Junts con la presencia de ese verificador internacional que pactaron y por ahora sólo se sabe que en nombre de los socialistas acudirá su secretario de Organización, Santos Cerdán.

Así lo ha confirmado Sánchez aunque sin concretar quienes le acompañarán, ya que ha dicho que es una cuestión que aún tienen que decidir. Lo que sí ha descartado de forma tajante su presencia y ha asegurado que, frente a algunos rumores, tampoco estará el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.



Sánchez también está convencido de que la amnistía no va a desgastar al Gobierno porque quedan cuatro años hasta las próximas elecciones generales y asegura que va a ocurrir lo mismo que con los indultos a los líderes del procés, que afirma que ya nadie se los reprocha aunque alguien pueda no estar de acuerdo con ellos.

No le preocupa el rechazo que la amnistía genera en sectores de la judicatura y considera que la presentación de la proposición de ley en el Congreso ha dejado las cosas claras y no ha escuchado dudas sobre su constitucionalidad.

Respecto a los intentos del PP de implicar en este asunto a Bruselas, Sánchez ha recordado que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, subrayó esta semana ante el pleno de la Eurocámara que se trata de una cuestión interna.



Además, garantiza que el Gobierno va a aportar a la Comisión toda la información que pudiera pedirle sobre este asunto y lamenta que el PP prosiga con una estrategia de exportar debates internos para desprestigiar ya no al Ejecutivo, sino al país.

Renovación del CGPJ

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Sánchez ha adelantado desde Israel que no modificará las mayorías para su elección, pero pese a la actitud de destrucción que cree que tiene el PP, intentará tender puentes con su líder, Alberto Núñez Feijóo, para normalizar la relación y lograr su desbloqueo.

Sánchez ha reiterado el argumento de que el PP reprocha al Gobierno no cumplir la Constitución mientras ese partido no atiende el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces.



Pero si el PP se sigue negando, garantiza que no tomará la decisión de cambiar las mayorías requeridas en la actualidad para esa renovación en el Parlamento y que seguirá apelando a la responsabilidad y el compromiso constitucional del principal partido de la oposición.

La involución del PP con Vox

Por último, Sánchez destaca la involución del PP con Vox y la evolución del PSOE de Podemos a Sumar. A su juicio, existe una especie de "polarización asimétrica" en la política española con un Partido Popular cada vez más en los postulados de Vox y un PSOE que no responde a las descalificaciones y mantiene la tranquilidad.

Para Sánchez, Vox ha parasitado el discurso político de los populares y le ha ganado la contienda ideológica. En esa misma línea interpreta que el PP tiene un discurso de destrucción y bloqueo, ha involucionado y ha pasado de gobernar con Ciudadanos a hacerlo con el partido de Santiago Abascal.

Frente a esa involución, contrapone la evolución del PSOE al pactar antes con Podemos y ahora con la formación de Yolanda Díaz. El mismo argumento usa al preguntarle por las críticas de las ministras de Podemos en su despedida o la actitud que pueden tener los cinco diputados de esta formación durante la legislatura.

Sigue los temas que te interesan