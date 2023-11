El PSOE presionará con la financiación a las CCAA del PP para que el Senado no bloquee los Presupuestos

El Gobierno ya ha dado la orden de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024, pero Moncloa se va a encontrar con un problema: el PP los vetará en el Senado aprovechando su mayoría absoluta. Por ello, el PSOE intentará responder y salvar ese obstáculo presionando con la financiación autonómica.

Las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, la mayoría en manos del PP tras las elecciones del pasado 28 de mayo, necesitan los Presupuestos para elaborar sus propias cuentas, saber en qué márgenes se pueden mover y de cuántos fondos disponen.

Los socialistas reconocen que, como primer paso, pero no el único, intentarán aprovechar esta situación y buscarán que las autonomías y municipios gobernados por el PP se enfrenten entre sí si Alberto Núñez Feijóo decide bloquear en el Senado los Presupuestos. Intentarán que cale la idea de que, si los territorios no pueden hacer sus cuentas, es porque Génova no da luz verde.

Las fuentes consultadas apuntan directamente a las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que en la rueda de prensa de este jueves subrayó insistentemente que "vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria es provocar que las Comunidades Autónomas no puedan elaborar sus Presupuestos". "Estoy convencido de que se presentarán y que saldrán adelante", aseguró.

La capacidad de veto del Senado, prácticamente el único que puede imponer realmente la Cámara Alta, está en vigor desde el año 2012. Quedó recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que sacó adelante el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

En el artículo 15.6 de la norma se establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública –que son el paso previo necesario para tener Presupuestos– tienen que ser aprobados o rechazados por el Congreso y el Senado. Si el Senado rechaza los objetivos, estos son devueltos al Gobierno para que elabore unos nuevos.

Esto no afecta sólo a la aprobación de los Presupuestos, sino que influye también en las concesiones económicas que el Gobierno quiera hacer a los socios nacionalistas e independentistas, que muchas veces van recogidas en estas cuentas.

En el PSOE rechazan que vayan a intentar pactar con el PP unos objetivos aceptables para los conservadores e intentarán presionar a través de las Comunidades Autónomas. Si esto no funciona, los socialistas no descartan intentar modificar la ley de Montoro para eliminar la posibilidad de veto del Senado.

Según ya publicó este diario, Moncloa tiene en su mano la posibilidad de llevar a cabo la reforma. De hecho, en la pasada legislatura ya se registró en el Congreso un intento de cambiar la ley, pero la reforma quedó estancada y al no terminar de aprobarse, la tramitación murió al disolverse las Cortes y convocar las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Sin embargo, aunque la modificación de la ley se llevase a cabo, ello no implicaría que los Presupuestos se aprueben el primer trimestre de 2024, tal y como planea Moncloa. La reforma del reglamento del Senado ya no obliga a la Cámara Alta a seguir el trámite de urgencia aunque lo decrete el Congreso, por lo que los procedimientos se alargarían.

Evitar caer en la trampa

Desde las distintas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y consultadas por este diario insisten en que van a evitar caer en la trampa del PSOE y que no se dividirán por los Presupuestos. "Ningún territorio se va a entregar al PSOE", aseguran desde un gobierno autonómico, aunque reconocen que habrá diferencias de criterio entre territorios pero esperan que no desgaste.

Aseguran también que Hacienda todavía no se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles partidas que puedan generar brechas.

Sin embargo, el silencio es generalizado y sí que aseguran que están teniendo cierta dificultad para ir elaborando sus cuentas. Según las fuentes consultadas, aún no se les han trasladado elementos clave como las entregas a cuenta o el déficit con el que contarán, todos ellos necesarios para ir trabajando en sus Presupuestos. Pueden hacer estimaciones, pero siempre por lo que ven en la prensa.

Las comunidades gobernadas por el PP también denuncian que no se haya convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera que trata estos asuntos, que debería reunirse dos veces al año y ya lleva año y medio sin verse.

Según trasladan desde el Gobierno de Castilla y León, desde el mes de junio ya dieron la orden de elaborar los Presupuestos, aunque ello se vuelve difícil sin tener información clave como las entregas a cuenta. Eso sí, advierten de que no van a hacerle el juego al PSOE: "Se equivocan si creen que renunciaremos a la igualdad entre españoles", aseguran.

Desde Galicia, por ejemplo, recuerdan que la Xunta ya aprobó a finales de octubre el proyecto de ley para sus Presupuestos y que los han elaborado en un escenario de deuda y déficit cero, por lo que pueda venir después por parte del Gobierno central.

Algo similar pasa en Aragón. Su proyecto de ley ya está en periodo de enmiendas y esperan que quede aprobado para diciembre. Remarcan también que Génova está trabajando mucho en la coordinación entre territorios, con reuniones entre consejeros del ramo, y que eso puede hacer de escudo de la intención erosiva socialista. Para los que no están en esta situación, si no hay Presupuestos, también podrían optar por prorrogar los de 2023.

Todos estos elementos sirven para confirmar que esta legislatura, dure lo que dure, tendrá numerosos enfrentamientos entre el Gobierno central y los territorios, en su mayoría controlados por el PP. Este mismo jueves ya se ha visto otra muestra con todos los barones del PP exigiendo a Pedro Sánchez que reúna "de forma inmediata" la conferencia de presidentes autonómicos.

