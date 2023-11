Los barones del PP exigen a Sánchez que reúna la Conferencia de Presidentes "de forma inmediata"

El Partido Popular acumula la mayor cuota de poder autonómico y local de su historia y Alberto Núñez Feijóo quiere hacer valer ese peso en oro para marcar terreno frente a Pedro Sánchez. Una vez que el presidente del Gobierno ha revalidado el cargo, los barones del PP le han preparado una bienvenida de altura: con una Conferencia de Presidentes.

Este jueves, todos los barones populares han remitido una carta al Gobierno para exigir la convocatoria de este cónclave "de manera inmediata". Según ha informado el PP en una nota difundida a los medios, se trata de una decisión coordinada entre la dirección nacional del partido y los gobiernos autonómicos.

Esta tarde, en Génova, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reunido a los consejeros de Presidencia de las regiones gobernadas por su partido. De ese encuentro ha salido un documento rubricado por todos los presidentes populares con mando en plaza en el que reclaman la reunión del órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Ejecutivo y las autonomías.

Según arguyen los populares, la prioridad de esta cita es que el presidente del Gobierno informe a los barones "sobre el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros".

En el escrito remitido al palacio de la Moncloa, los presidentes del PP señalan la "enorme preocupación" social que han generado los pactos de Sánchez con formaciones independentistas para conseguir los votos en su investidura. En ese sentido, recuerdan que lo prioritario de la Conferencia, como establece su Reglamento, es "debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales", además de los "asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías".

Al respecto, los barones del PP consideran que es "imprescindible y urgente la convocatoria del máximo órgano de cooperación institucional entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla".

Según avanzan desde Génova, cuando se celebre la Conferencia, los presidentes del PP alzarán la bandera de la defensa de "los intereses generales de España; la vigencia del Estado autonómico y las instituciones, frente a los intentos de quebrar la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios".

En esos términos se ha expresado Gamarra durante la reunión con los consejeros de Presidencia. "España no se decide en una reunión a puerta cerrada en Waterloo con un prófugo de la Justicia", ha aseverado la número dos de Feijóo, que ha remarcado: "Lo que es de todos, se decide entre todos". "Nuestro país no se decide en función de los intereses de una sola persona, eso no es democracia; España la decidimos los españoles y queremos que se respete la igualdad de los ciudadanos", ha incidido.

En el escrito remitido al Ejecutivo, los barones del PP recuerdan que el artículo IV del Reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que ésta "será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, y que el plazo para su convocatoria podrá reducirse de los veinte días naturales inicialmente previstos cuando se den razones de urgencia, como, sin duda, ocurre en este caso".

La última vez que el Gobierno citó a los presidentes autonómicos fue en marzo de 2022, en una reunión que se celebró en la isla de La Palma. Según fija el citado Reglamento, la Conferencia, paradigma del modelo de diálogo y colaboración del Estado autonómico, debe reunirse "al menos dos veces al año". Sin embargo, no ha sido así, pues en 2023 no ha habido ninguna reunión y el pasado año sólo tuvo lugar una vez.

Sigue los temas que te interesan