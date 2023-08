El Rey iniciará el lunes su ronda de contactos con los partidos para proponer candidato a la investidura

El Rey Felipe VI abrirá el lunes la ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios, para proponer al candidato que deberá someterse al debate de investidura como nuevo presidente del Gobierno.

Según la información facilitada por la Casa Real, Felipe VI recibirá el lunes en el palacio de La Zarzuela, a partir de las 10.30 horas, a los representantes de los grupos minoritarios: Javier Esparza (presidente de UPN), Cristina Valido (Coalición Canaria), Aitor Esteban (PNV) y Yolanda Díaz (Sumar).

Los partidos independentistas (Bildu, ERC, Junts y BNG), de nuevo socios de Pedro Sánchez en la legislatura que ahora comienzan, rechazan de forma habitual acudir a la cita con el Monarca.

El martes será el turno de los tres partidos que han obtenido mayor representación en la Cámara Baja, de menor a mayor: el Rey se reunirá a las 10.30 con Santiago Abascal (Vox), a las 12.00 con Pedro Sánchez (PSOE) y a las 16.00 con el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo (PP).

Antes, el Rey ha recibido este viernes en audiencia a los nuevos presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, tras la sesión constituyente de las Cortes celebrada el jueves.

El PP ha reiterado que Alberto Núñez Feijóo se someterá al debate de investidura, si así se lo propone el Rey como ganador de las elecciones del 23-J. Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que su partido mantiene el apoyo a Feijóo, sin exigir entrar en su hipotético Gobierno (que hoy resulta inviable por falta de mayoría).

Pero pide que los populares no pretendan obtener apoyos "a cambio de ofensas". Alude al desencuentro que se produjo el jueves, cuando Vox no apoyó a la popular Cuca Gamarra como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados, tras conocer que el PP no le reservaba ningún puesto en la Mesa.

No obstante, antes de acudir a su audiencia en el Palacio de la Zarzuela, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sugerido que el Monarca debe encargar la investidura a Pedro Sánchez, después de que en la votación del jueves quedar en evidencia "una gran mayoría" en torno al PSOE, que "marca un camino" para la nueva legislatura.

