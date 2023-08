El PP admite que el desbloqueo de Murcia "se complica" tras el voto de Vox a la Mesa del Congreso

Tan solo faltan veinte días para que se agote el tiempo que tiene Fernando López Miras para ser investido presidente del Gobierno de la Región de Murcia y las negociaciones Partido Popular-Vox siguen paralizadas a fecha de hoy. La decisión de Santiago Abascal de no votar al PP para la Mesa del Congreso de los Diputados no ayuda a desbloquear la situación, más bien contribuye a que la comunidad murciana se encamine a hacer historia en nuestro país al repetir las elecciones autonómicas.

"Lo que pasó ayer lo agita todo aún más", tal y como admiten fuentes del PP murciano. "En Vox no muestran interés alguno y después de lo que pasó en el Congreso, en Murcia se complica todo mucho más". De momento, no hay en el horizonte ninguna fecha cerrada para sentarse a negociar la investidura de López Miras, antes de que espire el plazo el próximo jueves 7 de septiembre: "No hay ninguna reunión cerrada, pero la habrá".

En las huestes populares no tiran la toalla con el partido de Abascal, aunque algunos pesos pesados de Vox en Murcia, como Luis Gestoso, portavoz en el Ayuntamiento de la capital del Segura, no dudan en arremeter -vía Twitter- contra el resultado de la votación en la Mesa de la Cámara Baja. "Pero como no escarmientan, el PP ha vuelto a las andadas: dejan a Vox fuera de la mesa del Congreso a pesar del apoyo incondicional que Santiago Abascal ofreció a Feijóo para su investidura. Creen que pueden sacarnos de la pista pero se les está poniendo cara de Casado".

Con el mismo tono se ha pronunciado José Ángel Antelo, presidente autonómico de Vox, al comparar el resultado de la votación a la Mesa de la Asamblea Regional con la Mesa de la Cámara Baja: "En la Región de Murcia había una opción para dejar fuera de la Mesa al PSOE y el PP prefirió ser colaborador del sanchismo y excluir a VOX con el 18% del voto. Ayer, el PP volvió a excluir a la tercera fuerza política de la Mesa del Congreso".

Desde el PP murciano han lanzado un comunicado reiterando su predisposición a negociar la investidura de López Miras, con el partido de Abascal, siempre y cuando Vox no intente cruzar la línea roja de entrar al Consejo de Gobierno como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón: "El Partido Popular de la Región de Murcia sigue esperando a que Vox quiera sentarse a negociar y sacar a la Región de Murcia de la situación de bloqueo en la que se encuentra".

"El resultado electoral del 28 de mayo, un 43% de los votos y a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta, legitima al Partido Popular de la Región de Murcia para formar un gobierno en solitario, al ser la única opción posible", tal y como advierte el PP. Este comunicado ha generado reacciones en Vox que vuelven a poner a esta comunidad, en la diana de la repetición electoral.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional y miembro del equipo negociador, ha atacado a los populares murcianos en Twitter: "Desde el primer minuto, el PP menosprecia a la Región de Murcia y sus necesidades. Los habitantes de la Región somos tan dignos de respeto como pueden serlo extremeños, valencianos, aragoneses o los de cualquier otra región de España. Ahora toca seguir con mentiras en búsqueda de culpar a Vox de esta injusta y ruin situación. La gente no es tonta".

Las declaraciones de unos y otros ponen de manifiesto que las posturas de PP y Vox se mantienen en las antípodas de poder cerrar un acuerdo, para investir a López Miras como presidente murciano. Los populares solo están dispuestos a ceder puestos en la Mesa de la Asamblea Regional, la designación de un senador autonómico y cargos de representación institucional, como en Radiotelevisión de la Región de Murcia, pero a cambio de que José Ángel Antelo no entre al Consejo de Gobierno.

Y esa oferta no contenta a los de Santiago Abascal que se mantienen en sus trece: exigen la vicepresidencia autonómica, dos consejerías y la derogación de la Ley del Mar Menor que pone coto a la actividad agrícola y ganadera en el Campo de Cartagena. "Vox está pidiendo en Murcia más de lo que ha pedido en otras comunidades autónomas y no lo entendemos", según lamentan fuentes populares.

Prueba de ello es el contenido del comunicado lanzado tras la votación de la Mesa del Congreso, cuya presidencia ha recaído en la socialista Francina Armengol, y donde los populares murcianos recuerdan que Fernando López Miras recibió en las elecciones autonómicas la "confianza" del 43% de votantes: "Con esos resultados electorales, no se puede justificar el bloqueo de Vox, cuya negativa a dialogar si no entra a formar parte del Gobierno regional va a conducir a una repetición electoral que rechaza absolutamente el Partido Popular".

El calendario electoral

Tan frías se encuentran las conversaciones entre PP y Vox que algunos funcionarios de la Comunidad Autónoma ya le han echado un ojo al posible calendario electoral, si el 7 de septiembre Vox vuelve a sumar sus 9 diputados a los 13 del PSOE y los 2 de Podemos, para tumbar los 21 del Partido Popular de Fernando López Miras.

El miércoles 25 de octubre, los murcianos tendrían que regresar a las urnas, por tercera vez en seis meses. El asunto no es baladí porque en la Ley Electoral de la Región de Murcia no se contempla la repetición electoral, de modo que habría que recurrir a la legislación estatal para coordinar los comicios. Lo único que está claro es que la campaña solo duraría 8 días frente a los 15 habituales, de modo que el lunes 16 de octubre se daría el pistoletazo de salida al 'día de la marmota electoral'.

