Yolanda Díaz presenta las listas de Sumar en un acto sin Belarra ni Errejón: "No nos unen los carnés"

Este martes, Yolanda Díaz prometió que a lo largo de la campaña del 23-J se dará la foto de la reconciliación entre ella, Ione Belarra e Íñigo Errejón, pero desde luego no será hoy. La presentación de candidatos de Sumar, con la vicepresidenta posando junto a ellos en un parque de Madrid, ha decidido no contar con la presencia de los, quizás, dos diputados más conocidos de las listas.

"A nuestros candidatos no nos unen los carnets ni las siglas, sino un compromiso de largo aliento con su país", ha celebrado Díaz. "Me acompaña lo mejor de España, lo mejor de la sociedad civil. Me acompañan porque tenemos un plan para que vivamos mejor en España. Tenemos soluciones", recogió.

La líder de Sumar ha forzado, in extremis y en contra del criterio de la mayoría de su coalición, una renovación total de las listas electorales. Tal es el lavado de cara que únicamente uno de cada tres candidatos con opciones han sido parlamentarios anteriormente, tanto en el Congreso como en el Senado. En total, sólo 11 formaron parte de las últimas listas de Unidas Podemos.

El acto de presentación de candidatos de Sumar, con Yolanda Díaz al frente. Sergio Pérez EFE

El propio formato del evento, que incluía a los números uno y dos de cada lista, dejaba fuera a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que va de número cinco por Madrid, y al líder de Más País, Íñigo Errejón, de cinco. Los máximos representantes de la cúpula morada fueron el coordinador de Podemos Murcia y coportavoz nacional de la formación, Javier Sánchez Serna, y la eurodiputada Idoia Villanueva, que encabeza la lista de Navarra.

Tras una semana de fuertes tensiones que culminaron con el veto a Irene Montero, la rendición de Podemos y la firma de un acuerdo que los morados no querían aceptar, Díaz resta hierro al asunto. Entrevistada este martes en la Cadena SER, la vicepresidenta aseguró que "siempre hay ruido en la conformación de las listas" y negó haber vetado a la ministra de Igualdad.

[El nuevo politburó de Yolanda Díaz: quién es quién en el núcleo duro de Sumar]

"No es nuestro estilo", afirmó, prefiriendo el término "renuncias", aunque varias fuentes reconocen que el nombre de Montero estaba cerrado desde el principio. "Las políticas individuales importan poco", recalcó Díaz; "Hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos muy satisfechas".

Preguntada por la incorporación a Sumar de los secretarios de Economía y Vivienda de la Ejecutiva de Podemos, este lunes Nacho Álvarez y ayer Alejandra Jacinto, Díaz dijo que no le gusta hablar de fichajes porque "no es un mercadeo".

[El exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy se une al equipo de campaña de Sumar de Yolanda Díaz]

"Estas incorporaciones no hacen más que ensanchar este proyecto, lo hacen grande", resumió Díaz, quien esta semana se encuentra en pleno plan para debatir con Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Sigue los temas que te interesan