Sumar y Puente se enzarzan sobre el buque cargado con armas que atracará en Cartagena

Sumar ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, "información y transparencia" sobre el destino del armamento que transporta el buque 'Borkum', que está previsto que recale en puerto de Cartagena, y que la formación que lidera Yolanda Díaz sospecha que puede acabar en manos de Israel. "Las cuestiones serias no se solucionan por Twitter ni con declaraciones", ha aseverado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

Óscar Puente se ha declarado "espantado" por los "infundios" alrededor del Borkum. El Ministro ha asegurado que el buque dispone de toda la documentación en regla y cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria para atracar en el puerto de Escombreras, en Cartagena.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que el cargamento no va a este país, sino a otro de la UE. La Ministra ha explicado que Defensa "ha hecho todas las averiguaciones necesarias" para saber "si había algún tipo de actuación que se tuviera que hacer" en relación a este barco. "En todo caso, la posición de España es una posición clarísima, estamos pidiendo el alto al fuego ya" porque "lo que esta pasando en Gaza es absolutamente inaceptable", ha subrayado Robles.

Errejón ha explicado que Sumar ha pedido que sea el Ministerio Público el que "revise la documentación e inspeccione" para "garantizar que esas armas no acaben siendo utilizadas para masacrar niños palestinos". Sobre el destino de la carga, que supuestamente es la República Checa, ha reiterado que este país ha sido "en los últimos meses le ha vendido más armamento a Israel que en todos los últimos años y es de los pocos aliados internacionales que le quedan". .

El portavoz de Sumar en el Congreso, ha insinuado que el mercante prefiere atracar en Cartagena por la noche "sospechosamente", ya que considera "obvio" que "quien comete un genocidio no lo comete proclamándolo ni diciéndolo a los cuatro vientos, pero nosotros tenemos serias sospechas".

El Gobierno desmiente que el buque que amarrará esta noche en Cartagena se dirija a Israel

"En todo caso, no queremos entrar en una polémica de Twitter, ese es un estilo que les puede gustar a otros, pero no es el nuestro. Lo que queremos es a nadie le quepa ninguna duda que España no participa, ni por activa ni por pasiva, con un genocidio", ha recalcado.

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) denunció que el carguero, con destino al puerto israelí de Ashdod, transporta 20 toneladas de motores de cohetes; 1.500 kilos de sustancias explosivas, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva y 740 kilos de cargas propulsoras para cañón. "La empresa involucrada en la transferencia, es IMI Systems, propiedad de Elbit Systems, es la mayor empresa de armas israelí, que vende sus productos como testados en combate", según denuncia esta organización compuesta por 50 colectivos.

La defensa desde el PSOE

Óscar Puente ha asegurado que "no entiende, de verdad, la polémica que se ha creado" y que considera que "se han equivocado de barco o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales en un tema tan serio como el del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, en el que hay tantas vidas inocentes en juego, y jugar con esos sentimientos, me parece de una profunda irresponsabilidad", ha expresado el ministro.

Además, ha reiterado que en el día de ayer "pasó un mal rato" ya que, de tratarse de un barco que tuviera como finalidad la entrega de armas a Israel, "el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso".

Pues irá a perder el tiempo, porque el barco no atraca en Cartagena hasta las 7 am de mañana. Pero en fin, allá vosotros. Ya hemos proporcionado con total transparencia los datos de la carga del buque y su destino final. Nuestros profesionales de puertos velan por el cumplimiento… https://t.co/aU73vBbCUt — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 16, 2024

Margarita Robles ha indicado que "por lo que sabemos viene en condiciones legales" y que "ese barco no va a Israel, va a otro país de la UE" y ha señalado que así se lo trasladó ayer a la dirigente de Podemos, Ione Bellarra, que se había dirigido al Ministerio de Defensa ante sus sospechas de que el barco portaba armamento destinado al genocidio de Israel en territorio palestino.