Moreno sugiere a Espadas 'fuego amigo' en las dudas sobre su continuidad: "Mire arriba o atrás"

Los comentarios -y dudas- vertidos en los últimos meses sobre el futuro de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz siguen subiendo de tono. El último episodio se sustenta sobre la sospecha sobre el origen de tales suspicacias. ¿Vienen de su propio partido?

"Soy firme defensor de su permanencia como líder de la oposición. Cuando quiera pensar quién puede… Mire hacia arriba o hacia atrás para encontrar respuesta a esas preguntas", le ha espetado entre alguna risa a Espadas el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Un comentario que puede entenderse como velada referencia a destacadas figuras socialistas, desde la expresidenta de la Junta Susana Díaz a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Todo surgía tras un comentario inicial de Espadas, que en el Pleno de este jueves en el Parlamento andaluz apuntaba a Moreno que "esta preocupado" porque "hay datos que dicen que hay que cargarse a Espadas como jefe de la oposición".

Elecciones catalanas

Tras el cruce de declaraciones, ambos se enfrascaban en comentar las elecciones catalanas del pasado domingo, vencidas por el PSC.

Un resultado que ha valorado Espadas. "La sociedad catalana ha hablado y ha dicho que apoyaba el diálogo, la convivencia, los acuerdos y por tanto al PSOE en Cataluña, y que lo que no apoyaba era la confrontación y el enquistamiento del conflicto que llevan planteando junto con Vox en el Gobierno de España", le ha señalado.

"Cómo mínimo es para que se piensen si su posición en Cataluña ha sido la correcta", ha continuado el socialista, a lo que Moreno ha respondido que sigue en contra de la amnistía por "pulverizar la igual entre españoles".

También ha acusado a Espadas de mantener "una actitud cruel con el señor Lambán", al abrirle expediente sancionador por no participar en la votación final de la ley de amnistía.

"Probablemente si no fuera por los instrumentos de coacción disciplinaria habría más senadores a los que les gustaría opinar como el señor Lambán", ha considerado Moreno.

Una fiscalidad especial para el Campo de Gibraltar

También se ha abordado la negociación sobre el futuro de Gibraltar. "El problema de Gibraltar no es la verja ni el aeropuerto, es que tiene un régimen fiscal especial", ha apuntado Moreno, que ha criticado que la Junta no se haya sentado en la mesa de negociación.

"Desde el Gobierno andaluz, evidentemente, no queremos ocupar competencias que no son nuestras, pero sí queremos que la brecha que hay respecto a la renta per cápita de vecinos de la Línea, que está en torno a 11.000 euros, y la que tiene un gibraltareño, que ronda los 90.000 euros, acabar con esa diferencia, y para ello hay que acabar con los paraísos fiscales", ha añadido.