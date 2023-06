Elecciones generales 23-J, últimas noticias en directo | Sánchez ve "peligroso" que Feijóo tache de "obviedad" la violencia de género

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este martes que no se da "por vencida" para gobernar en la región extremeña, y espera que Vox "recapacite y pueda apoyar un Gobierno de cambio" en la comunidad, "que es lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo".

En cualquier caso, Guardiola ha aseverado que Vox "no va a entrar en el gobierno" de la Junta de Extremadura. "Yo no voy a gobernar con Vox, ya lo he dicho y lo repito, y no he engañado a nadie", ha reafirmado la dirigente del PP extremeño, quien ha mostrado su oferta de "un gobierno estable, que es lo que necesita Extremadura".