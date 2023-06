El PSOE ve "temeroso" al PP ante los debates y lo achaca a sus dudas en las "aptitudes" de Feijóo

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remitido una carta a la dirección del PP en la que rechaza y califica de "excentricidad" la idea de celebrar un debate electoral a tres entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz.

"No me sorprende que sigáis tratando de alargar este proceso para que no se celebren debates", escribe Santos Cerdán en su carta dirigida al vicesecretario de Acción Electoral del PP, Esteban González Pons, "entiendo que las aptitudes de vuestro candidato deben preocuparos mucho para que os estéis tomando tantas molestias y coste reputacional para vuestro partido".

En su escrito, Santos Cerdán asegura que el presidente Pedro Sánchez ya ha aceptado los debates cara a cara con Feijóo propuestos por cuatro grupos de comunicación: Atresmedia, RTVE, Mediaset y Prisa. Y también los formatos de debate a cuatro (junto a Santiago Abascal y Yolanda Díaz) planteados por distintos medios. Pero ahora hace falta que los acepte el líder nacional del PP.

Por ello, el secretario de Organización del PSOE insta a los populares a aclarar en cuáles de estos debates está dispuesto a participar Feijóo, para comenzar a negociar "las reglas básicas".

La carta dirigida a González Pons por el número 3 del PSOE está llena de reproches: "Con toda sinceridad, Esteban", escribe Santos Cerdán, "te reitero que vuestra estrategia de dilación, o incluso de cancelación de los debates, hurta a los ciudadanos la posibilidad de acudir a las urnas con la máxima información posible para emitir su voto".

Fragmento de la misiva enviada este martes por Santos Cerdán a Esteban González Pons.

"No creo que un partido como el vuestro, que ha gobernado este país y aspira a volver a hacerlo", añade, "tenga que ofrecer una imagen huidiza y temerosa ante un contraste de ideas tan necesario".

Tal como han recordado los populares, el presidente Pedro Sánchez rechazó celebrar un cara a cara con el entonces líder del PP, Pablo Casado, en las dos elecciones generales de 2019. Sánchez sólo aceptó un debate a cinco, en el que estuviera presente Vox, ya que consideraba que la presencia de Santiago Abascal contribuiría a restar votos al PP.

La carta de Santos Cerdán es la respuesta a la misiva que le ha enviado este mismo martes la dirección de la calle Génova para comunicarle que Alberto Núñez Feijóo acepta celebrar un debate "cara a cara" con el representante designado por Gobierno durante la campaña.

El PP recuerda que el Gobierno de coalición concurre a las elecciones del 23-J con dos candidaturas distintas, la del PSOE y la de Sumar, cuya líder, Yolanda Díaz, también ha reclamado un "cara a cara" con el líder de la oposición.

Por tanto, el PP emplaza al Gobierno a decidir cuál de sus dos líderes, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, participará en el "cara a cara" frente a Feijóo.

No obstante, añade el escrito firmado por González Pons, "para facilitar vuestra situación interna en el seno del Gobierno, aceptaríamos la posibilidad de que el debate fuera con Sánchez y con Díaz, 'a tres' en lugar de 'a dos', como se hizo en una situación similar en Alemania en el 21, en caso de que no consigáis el respaldo de la vicepresidenta en vuestro objetivo de dejarla fuera de ese debate".

La propuesta que el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, ha remitido a Ferraz plantea además un segundo debate a siete, en el que participarían los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, PP, Sumar, Vox, Bildu, ERC y PNV.

González Pons justifica la presencia de Bildu, ERC y PNV alegando que estos tres partidos han formado parte de la "dirección del Estado" durante la actual legislatura, a través de sus pactos con el Gobierno.

De este modo, el líder de Vox, Santiago Abascal, quedaría excluido del principal debate de la campaña, y su participación quedaría diluida en el debate más amplio, junto a los socios más controvertidos del Ejecutivo, como ha informado EL ESPAÑOL.

El PP ha designado a un equipo formado por su secretario de Organización Miguel Tellado, el director de comunicación Luis de la Matta y el propio Esteban González Pons, para negociar con Ferraz esta propuesta. Y pide que las primeras fases de la negociación "sean por escrito, para evitar malentendidos y filtraciones distorsionadas, para mayor seguridad y confianza".

