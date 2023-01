Santos Cerdán: "Feijóo va a perder en mayo y el PP tendrá otro candidato en las elecciones generales"

Santos Cerdán (Navarra, 1969) es de los pocos dirigentes del PSOE que hoy se mantiene en primera línea tras haber acompañado a Pedro Sánchez en su difícil travesía en el partido, cuando fue defenestrado en un tormentoso Comité Federal.

Desde entonces ha sido un fontanero imprescindible para Sánchez. Jugó un papel crucial en las primarias que su líder ganó contra pronóstico a Susana Díaz, lo fue en la negociación de la moción de censura de 2018, en el acuerdo de investidura de 2019 y en los pactos firmados esta legislatura.

Es por todos sabido su detallado conocimiento de cada una de las sedes del PSOE en toda España. De hecho, se cuenta que la noche antes de aquellas primarias socialistas vaticinó el porcentaje casi exacto con el que ganó Sánchez, mediante un cálculo de datos de cada una de las agrupaciones socialistas y frente a la idea imperante que vaticinaba que el actual presidente del Gobierno no tendría la más mínima oportunidad.

Es secretario de Organización del PSOE y coordinador de la campaña para las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Es el guardián de la sede de Ferraz en un momento en el que casi todo se decide en Moncloa. Y sigue teniendo el respaldo de Sánchez, como lo prueba que lo haya mantenido pese a los giros que ha dado sobre los equipos y las estructuras de su equipo más próximo.

Cerdán defiende la gestión del Gobierno de coalición y lamenta que haya barones socialistas que quieran desmarcarse de Moncloa para evitar que les arrastre el desgaste del Ejecutivo.

Entrevista con Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE y encargado del programa para las próximas elecciones Vídeo: Jose Verdugo y Sara Fernández

¿Las elecciones de mayo son unas elecciones locales o la primera vuelta de las generales de diciembre?

Son locales y autonómicas; es así de claro.

El PP lo plantea como una especie de plebiscito contra Sánchez o sobre Sánchez. Con expresiones como "o Sánchez o democracia". ¿Qué le parece?

Son muy peligrosos esos mensajes del Partido Popular: "Sánchez o democracia". Un partido como el PP, que ha gobernado este país, no debería poner en duda la democracia. Que hable de presidentes ilegítimos, de gobierno ilegítimo... Es un mensaje muy peligroso.

Si el PP quiere plantear como un plebiscito estas elecciones, pues pasará lo que creemos que puede pasar: que Feijóo va a perder las elecciones y que tendremos que enfrentarnos a otro líder del Partido Popular en las elecciones generales.

Pero inevitablemente, en esas elecciones de mayo estarán presentes asuntos de la agenda nacional, asuntos económicos, asuntos que tendrán que ver con el independentismo, el proces, etcétera.

Estamos encantados de que se hable también del asunto nacional, de lo que se ha hecho por parte del Gobierno en todo este tiempo. Nosotros, encantados de hablar de economía. Podemos hablar de Cataluña, de cómo estaba en 2017 y cómo está en 2023. Y si hablamos de Cataluña, pues ayer mismo vino el presidente del Foro de Davos, donde los líderes económicos mundiales le dieron la enhorabuena por cómo está gestionando estos momentos de crisis. Esa es la realidad.

Sí que hay un desgaste del Gobierno que podría tener reflejo en esas elecciones.

Pero el desgaste es el trabajo del día a día. Lo que sí tendrá reflejo es que nosotros estamos demostrando con los hechos y con las políticas que somos el Gobierno de la gente, que estamos gobernando para los ciudadanos de este país. Y ahí está todo lo que hemos hecho, en las diferentes crisis que ha habido durante esta legislatura, empezando por la Covid, el volcán [de la Palma], Filomena, la sequía y ahora con la guerra.

Me gusta hacer una pregunta a los ciudadanos: ¿se imaginan esta crisis que hemos vivido con un Gobierno del Partido Popular? ¿Hubiéramos tenido los ertes que protegieron a tres millones y medio de trabajadores? ¿Los créditos ICO? ¿La subida del salario mínimo mucho más del 36% y que va a seguir subiendo? ¿Hubiéramos tenido la reforma laboral que da más derechos a los trabajadores y trabajadoras de este país, que ya superamos los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social? Seguramente no.

Y a todas estas medidas, en el peor momento de los últimos años que ha vivido este país, el Partido Popular, en vez de ponerse a trabajar por España, ha votado "no". Por eso estamos encantados también de ir a unas elecciones como las autonómicas y municipales, porque estoy seguro de que hay muchos votantes del Partido Popular que están decepcionados con lo que ha hecho el Partido Popular.

Hay barones socialistas que en los últimos dos meses han hecho críticas públicas hacia algunas de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Le preocupa?

Hombre, que haya barones que salgan con discursos que yo no comparto pues no me gusta. Más allá de eso, lo que sí tengo claro es que a todos los barones del Partido Socialista y a todos los presidentes y presidentas autonómicos, lo que les va a ir bien es ir de la mano del Gobierno de España y poner en valor las políticas que ha aplicado esta legislatura.

Por cierto, Emiliano García-Page ha criticado la política de alianzas y los acuerdos desde el Gobierno central, ¿eso le supone algún problema?

No. Pero es que desde la mayoría absoluta es fácil hablar. España es plural. El Congreso de los Diputados es plural y necesitamos mayorías para sacar adelante las leyes, 192 iniciativas parlamentarias que hemos aprobado en el Congreso... y con 120 diputados es imposible, porque la mayoría son 176.

Pero eso es bueno también, porque eso se hace a base de diálogo, se hace a base de negociar y de poner en valor las cosas que necesita este país. Quiero destacarlo en estos momentos donde la inflación sigue siendo elevada, pero somos el país con la inflación más baja en Europa; y eso quiere decir que las medidas que está aplicando el Gobierno de España están funcionando.

¿Tiene claro que las medidas funcionan?

Está claro que esas medidas que estamos aplicando funcionan y les funcionan tanto a los ciudadanos de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Navarra, de Canarias… Tenemos mucho más por hacer porque la situación no es fácil, pero a los hechos me remito, y lo que se ha trasladado desde el Foro de Davos, y lo hemos visto también con los datos de la inflación, con datos de crecimiento, es que hoy somos la economía más fuerte de la Unión Europea.

¿Cabe la posibilidad que alguno de esos candidatos regionales hagan su campaña precisamente confrontando con el Gobierno central o diferenciándose del Gobierno central?

No creo que cometan ese error.

Cuando hablan de esa política de alianzas no critican que haya que pactar, sino con quién y cómo. Por ejemplo, si se hace con Bildu o si se incluyen cuestiones como los presos de ETA. ¿Entiende esas críticas?

No, no lo entiendo porque es falso y sobre falsedades no voy a pronunciarme. Dígame, ¿qué acuerdo hay con Bildu? ¿Hay algún acuerdo con Bildu en alguna Comunidad? No.

Bueno, hay acuerdo de Presupuestos, por ejemplo.

Yo estoy encantado de que tengamos un acuerdo de Presupuestos, estoy encantado de tener un acuerdo para sacar una reforma laboral, estoy encantado de tener un acuerdo para sacar los ERTES, para los fondos europeos… es que eso es lo que se ha votado. Con ERC, con Bildu, con PRC… porque necesitamos los votos, pero no se ha votado nada que no vaya en favor de los ciudadanos de este país.

¿No hay ningún pacto con Bildu sobre los presos de ETA?

No.

¿Ninguno?

Claro que no.

Con Esquerra sí que ha habido cesiones que tienen que ver con reformas legales del Código Penal.

No. Lo que ha habido es una adecuación del Código Penal a Europa. Teníamos un Código Penal con una sedición que no se contemplaba en los códigos penales de los países de Europa. Hemos tenido a un líder del independentismo catalán como Puigdemont, huido de la Justicia, paseándose por Europa y sin poder aplicar una euroorden porque el delito de sedición no se contemplaba. Hoy, gracias a la reforma del Código Penal, estamos más cerca de poder tener aquí a Puigdemont.

Pero es un cambio del Código Penal que se ha negociado con los que habían cometido esos delitos.

Se ha negociado y se han sacado 186 votos, se ha negociado con muchos más.

Pero fundamentalmente con ERC.

Se ha negociado, insisto, una modificación del Código Penal de un delito de sedición que ya no se contemplaba en Europa y hemos adaptado el Código Penal a lo que dice Europa. De hecho, ha sido bien valorado por los países europeos.

¿Le preocupa que los jueces, en este caso el Tribunal Supremo, no lo apliquen exactamente como pretende el Gobierno?

Me gusta ser respetuoso con los jueces. No me voy a meter en valoraciones, incluso valoraciones políticas, que pueden hacer algunos en sus sentencias, porque el mismo respeto que yo les tengo a ellos me gustaría que también se lo tuvieran ellos al legislativo.

La entrevista fue celebrada en la sede de Ferraz. Sara Fernández

La malversación es otra de sus reformas más criticada. ¿Cómo explica que se haya bajado la pena para alguna parte de los delitos de malversación?

Pues es bien sencillo. El delito de malversación se cambió en 2015 para favorecer, entre otras cosas, al Partido Popular. Hoy, los delitos de malversación van a estar todos condenados. Aparece un nuevo delito, el enriquecimiento ilícito, que no se contemplaba antes. Por lo tanto, no va a haber nada de cualquiera que haga malversación que hoy no se pueda condenar. Se van a condenar. A uno le puede parecer poco ocho años de cárcel, pero para los que ingresan en prisión, ocho años es un castigo considerable.

Pero objetivamente, a algunos de los delitos de malversación sí se les baja la pena prevista.

Es que no es lo mismo una malversación con enriquecimiento ilícito que una malversación, por ejemplo, para que un alcalde desvíe una subvención y pague la nómina de sus trabajadores. Es malversación, pero ¿usted cree que se le debe aplicar el mismo castigo a uno que se lleve el dinero a casa que a uno que lo que ha hecho es pagar la nómina de los trabajadores? Hoy, si no hubiéramos realizado el cambio en el Código Penal, estaríamos aplicando el mismo castigo.

Otra de las leyes cuestionadas es la del sólo sí es sí. ¿Cómo explicar a los ciudadanos que haya doscientos delincuentes sexuales a los que se les ha bajado la pena y que haya habido excarcelaciones?

Excarcelaciones ha habido porque ya habían cumplido parte de la condena. Pero yo insisto, quiero poner en valor la Ley del sólo si es sí. Es una buena ley para las mujeres y para la convivencia en nuestro país.

Lo que hacemos con esa ley es defender a las mujeres más de lo que estaban. Hay nuevos delitos que no se contemplaban antes que ahora sí se contemplan. Más allá de eso, es verdad que no tenemos jurisprudencia por parte de los jueces y ha habido algunos que han bajado penas, pero otros consideran que no se deben bajar esas penas.

Deberíamos esperar a que se marque jurisprudencia y ver lo que sucede. De todas formas, hemos incluido una enmienda para intentar corregir que no suceda lo que ha sucedido.

Esta parte de las penas se supone que era un efecto no deseado.

Evidentemente. Por eso hemos incluido una enmienda para intentar corregir y que ahora los jueces dicten jurisprudencia.

¿Y no es posible modificar la ley para que no siga ocurriendo esto en casos futuros?

Creo que es más rápido si se consigue hacerlo a través de la enmienda que modificar la ley, que lleva su trámite y nos costaría más tiempo.

Otra ley que además ha provocado una discusión interna entre los socialistas es la Ley Trans. Ustedes presentaron enmiendas para que tuvieran más garantías. Esas enmiendas no han salido adelante. ¿Se ha cerrado esa herida en las mujeres socialistas? ¿Cómo explicar que la ley se aprueba sin esas garantías?

Yo creo que la herida para muchas está curada y para otras no. Eso lleva a la interpretación de cada uno. Pero vuelvo a decir que nosotros teníamos unas enmiendas que no han sido aprobadas, pero eso es la labor parlamentaria, donde ha habido una mayoría que entiende que nuestras enmiendas no tenían que tenerse en cuenta.

Pero nosotros apoyaremos la ley porque ha sido una ley pactada y, bueno, nos hubiera gustado sacar algunas enmiendas que no han podido ser, pero creo que, en definitiva, es una buena ley.

El PP, en su estrategia, dice que lo que quiere es arañar votos que antes eran del PSOE. Hay algunos estudios que incluso muestran, cómo ocurrió en Andalucía, que hay una pérdida de votos del PSOE hacia el PP. ¿Eso es así?

No, no, porque además lo que sí constatamos es el enfado de muchos votantes del Partido Popular. Cuando más se ha necesitado al PP para sacar adelante este país, se ha dedicado a torpedear y a votar no, en contra de los beneficios de los ciudadanos.

Votó "no" a subir las pensiones el 8,5%. Y ha votado no a los fondos europeos. Ha ido a Europa a hablar mal de España para que no nos den los fondos europeos. Ha intentado que a España le vaya mal y estoy seguro de que hay muchos votantes del Partido Popular que serán exvotantes en las próximas elecciones.

Entonces, ¿no cree que vaya a haber pérdida de votos del PSOE?

Yo creo que estamos demostrando con hechos que somos el Gobierno de la gente. Sí que es cierto que tenemos un déficit, que es comunicar todo lo que hemos hecho y a esa tarea tenemos que emplearnos durante los cinco meses antes de las municipales y autonómicas. Seguiremos hasta las generales explicando lo que ha hecho este Gobierno, porque cuando lo llamamos el Gobierno de la gente es porque los hechos lo acreditan.

Santos Cerdán ha sobrevivido a todos los cambios de equipo de Sánchez. Sara Fernández

Se dice también que el PSOE ha renunciado al centro en estas elecciones y, de hecho, los resultados y los estudios indican que no capta votos de lo que era Ciudadanos.

No, no he visto yo estudios de gente que digan que el PSOE renuncia al centro. El PSOE es un partido de izquierda, donde mucha gente de centro y centro izquierda se ve representada. Lo que veo difícil es que la gente de centro se vea representada hoy en día con un Partido Popular de la mano de Vox y de las cosas que hemos visto en Castilla y León con el aborto. Yo creo que mucha gente de centro no se va a ver representada en la coalición PP-Vox.

Ayer se conoció un manifiesto que firmaban exministros socialistas, exdirigentes del PSOE, periodistas, personalidades que criticaban la posición del actual PSOE, ¿qué opinión le merece?

Desde el respeto, la posición actual del PSOE es la aprobada por la dirección actual del partido y se ve refrendada en las ejecutivas que hacemos todas las semanas y en los Comités Federales.

Según ese manifiesto, hay una especie de abandono de lo que fue el PSOE en etapas anteriores.

Pero eso suele pasar históricamente, no es algo que nos pase ahora. Tradicionalmente, los de ayer añoran tiempos mejores, pero la realidad en cada momento es la que es. La ciudadanía hoy no es la misma que la que había en el 78. La pluralidad que hay en España no es la misma. Los partidos políticos que hoy tenemos en escena no son los mismos. Por lo tanto, creo que ver con recetas del pasado la actualidad es una perspectiva errónea.

El PP estos días está hablando de que se respete la lista más votada y que haya una especie de acuerdo con el PSOE para hacerlo.

La letra pequeña de ese acuerdo que propone el PP es "siempre que sea el PP la lista más votada". Le quiero recordar al Partido Popular que, si hubiéramos hecho lo de la lista más votada en las últimas elecciones municipales-autonómicas, Ayuso no sería presidenta, Moreno Bonilla no hubiera sido presidente, en Murcia no hubieran gobernado, en el Ayuntamiento de Madrid no hubieran gobernado…

Feijóo no puede decir eso, porque, además, tiene un caso en el Ayuntamiento de Orense, donde le dio la alcaldía al tercer partido por no dárselo a la lista más votada, que es la del Partido Socialista Obrero Español. Tiene poca credibilidad.

Lo que sí han defendido el Partido Socialista y Pedro Sánchez es la posibilidad de modificar el artículo 99 de la Constitución para facilitar las investiduras. ¿Eso ya lo consideran imposible?

A estas alturas, es imposible. Estamos en año electoral.

¿En la siguiente legislatura?

Veremos. Yo creo que la Constitución tiene que ser viva y adaptada al momento que vivimos. Y es cierto que ahora, con la pluralidad de partidos políticos que hay, conseguir la investidura muchas veces no es fácil y necesitas de muchos partidos. Pero bueno, eso es la democracia.

Un supuesto concreto: supongamos que el PP es el partido más votado y que depende de Vox para la investidura, ¿estaría el PSOE dispuesto a colaborar para evitar a la extrema derecha?

Eso es entrar en un debate en el que nos quiere meter siempre el Partido Popular, donde el Partido Socialista no va a entrar. Vamos a hacer una campaña para sacar el mejor resultado posible, explicar lo que hemos hecho y no entrar en las trampas de la lista más votada.

Lo que tiene que decirnos el Partido Popular es si pactará con Vox. Lo que pactó en Castilla y León con Vox sobre el aborto, tal como dice su vicepresidente, que luego no lo oculten. Y cuando salga a la luz, que tengan la valentía de decir "sí, lo hemos pactado pero no lo vamos a aplicar porque creemos que es un error o si lo vamos a aplicar o es mejor que estemos callados y si gobernamos lo aplicaremos".

Yo creo que es muy peligroso, porque Vox y el Partido Popular en Castilla y León están poniendo como modelo y ejemplo el gobierno húngaro. ¿Esa es la democracia que queremos en este país? De eso estamos hablando, de defender la democracia y hay que defenderla como hace el Partido Socialista, defendiendo a los ciudadanos de este país.

Dice el nuevo portavoz del PP, Borja Sémper, que "Vox es un chollo para el Gobierno de Pedro Sánchez"...

Bueno, como algunos dirían que Bildu es un chollo para ellos. Por cierto, Borja Sémper decía que había que construir Euskadi de la mano de EH Bildu. Ese personaje, por decirlo de alguna manera, que abandona la política porque el PP se estaba escorando muy a la derecha y ahora viene a ser portavoz del PP cuando su partido va de la mano de Vox: algo no cuadra en sus intervenciones.

Fernando Garea, director adjunto de El Español; y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Sara Fernández

Hay dudas sobre la eficacia de la estrategia del Partido Socialista con el miedo a la extrema derecha, el miedo a Vox, porque en Andalucía se le volvió en contra y el PP acabó con mayoría absoluta.

Yo creo que tenemos que diferenciar lo que fueron las elecciones de Andalucía del resto. Nosotros, en Andalucía, veníamos de gobernar muchos años con mayorías y creo que era el fin de un ciclo, donde se consolidó el Gobierno de Moreno Bonilla. No tiene nada que ver lo que ha pasado en Andalucía con lo que va a suceder en el resto de España.

Pero sí tenemos que decir lo que cada uno propone y sabemos lo que Vox propone. Y el propio Feijóo dijo que para llegar a los gobiernos tendrán que ir de la mano de Vox. No lo decimos nosotros, lo dijo Feijóo. Propone retroceder en derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo de las mujeres, a las que Vox ataca deliberadamente, porque está en contra de protegerlas ante la violencia de género y las trata de ciudadanas de segunda con el aborto.

Vox quiere hacer pasar a las mujeres por un calvario, ante una decisión que ya de por sí es difícil. Es una forma de maltratar a las mujeres. Pero te voy a decir una cosa: el Partido Socialista y el Gobierno español estaremos siempre alerta para no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados durante todos estos años. Por cierto, ninguno de esos derechos conquistados lleva la firma del Partido Popular.

¿Cómo valora el acuerdo de coalición con Unidas Podemos estos tres años?

Pues para ser el primer Gobierno de coalición en este país, creo que el resultado es positivo. Porque hemos vivido una legislatura muy complicada, como he dicho antes, con unas crisis que hacía décadas que no conocíamos; con una pandemia que, por desgracia, ocasionó miles de muertos.

Hemos visto el volcán, los fenómenos atmosféricos como la sequía, Filomena; y ahora una guerra. Hemos sacado adelante 192 iniciativas legislativas: evidentemente, el resultado es positivo. ¿Que todo se puede mejorar? Evidentemente, pero la valoración es positiva.

En ese "se puede mejorar", se supone que incluye las discrepancias públicas o la apariencia de excesiva discusión.

Es lógico que dos partidos diferentes tengan discrepancias a la hora de llevar a efecto una ley y aprobarla. Pero si recordamos etapas anteriores, incluso he visto esas discrepancias en gobiernos monocolores, entre unos ministros y otros. Se veían discrepancias incluso más fuertes que las que se han visto ahora.

¿Le preocupa que la hipotética candidatura de Yolanda Díaz no tenga buenos resultados y no les dé la suma?

A mí lo que me preocupa es tener un buen resultado del Partido Socialista Obrero Español y que los partidos que están a nuestra izquierda sean capaces de formar una alternativa que tenga un resultado digno.

¿Para ustedes sería preferible que hubiera unidad a su izquierda?

Es evidente. Electoralmente, la propia ley d'Hondt nos obliga a que, cuanta más unidad haya a nuestra izquierda, la rentabilidad para ese bloque será mayor.

Y termino con algo de la semana pasada que quería que explicara: el Comité antibulos que se va a crear en el Partido Socialista.

Es el Comité contra la Desinformación de la Derecha.

¿En qué va a consistir?

No es un comité para desmentir ninguna noticia a los medios de comunicación. No vamos a hablar de las noticias de los medios. Vamos a hablar de lo que dice la derecha, de lo que dicen en el atril los dirigentes del Partido Popular o de Vox.

La desinformación no es algo nuevo que estén aplicando el Partido Popular o Vox en España. Es algo que están utilizando en muchos países. Lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en las elecciones de Brasil.

Creo que hoy, con las redes sociales, hay partidos que hacen política y otros que lanzan desinformación. Por eso hemos montado este comité, donde lo que vamos a hacer es intentar desmontar con datos toda esa desinformación.

Los datos son tozudos, desmentiremos esas cosas. Habla, por ejemplo, el Partido Popular de que es un partido constitucionalista, pero es el único partido que está incumpliendo la Constitución de España. El único. No puede decirse que es constitucionalista si la está incumpliendo durante cuatro años. Habla de transparencia, pero todavía no sabemos el sueldo de Feijóo. Entonces no se puede decir que es un partido transparente.

Partido transparente es el PSOE, donde todos los sueldos son públicos, pero los del PP siguen sin serlo. Y no encontrarán ustedes ningún dato falso en la información que hagamos en ese comité.

¿Lo harán trabajadores del PSOE?

Sí, evidentemente, no vamos a llamar a gente de fuera para que lo haga. Lo voy a dirigir yo como secretario de Organización. Vamos a poner un comité de trabajo aquí, donde estará el servicio de organización, el director de comunicación y también vamos a formar un comité contra la desinformación en todas las provincias de España.

Mañana mismo tengo ya la primera reunión con todos los coordinadores provinciales del Comité que queremos crear, porque hay desinformación a nivel nacional, pero también hay desinformación a nivel provincial e incluso local.

