Abascal: Guardiola es el "socialismo azul" del PP y "recibe órdenes de Génova por la ambición de Feijóo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, representa el "socialismo azul" del PP y la ha acusado de ser "una señora que recibe órdenes de Génova por la ambición de Feijóo", que está dispuesto a "sacrificar la alternativa" en función de intereses de política nacional.

En una entrevista en Canal Sur Radio, el dirigente de Vox ha culpado al PP de la falta de acuerdo para gobernar juntos en Extremadura para evitar un gobierno de la izquierda o la repetición electoral. "Sólo Dios sabe lo que puede hacer el PP, es un gran misterio, lo que va a hacer Vox está claro", ha asegurado Abascal, que ha insistido en que su partido tiene que entrar en el ejecutivo regional porque "los acuerdos de investidura ya no sirven".

Asimismo, Abascal ha acusado a Guardiola de vertir "mentiras" sobre Vox que contribuyen a la "demonización" que perpetra la izquierda. "Es el colmo de los colmos", ha lamentado. En este sentido, el dirigente de Vox ha advertido de que sus votos no servirán para cambiar al PSOE extremeño por el "socialismo azul del PP" porque su partido aspira a "construir una alternativa" real, que es "lo que han pedido los votantes" de ambas formaciones.

[Guardiola quema sus naves: aguantará el pulso a Vox hasta una repetición de elecciones en otoño]

Hace cuatro años, cuando Vox suscribió acuerdos de investidura para aupar gobiernos de PP y Ciudadanos, el PP, a juicio de Abascal, "no fue leal a la palabra firmada", y por eso tras el 28-M ahora exigen conformar gobiernos de coalición para controlar que las políticas de Vox "se van a llevar adelante". "Los modelos de Castilla y León y Valencia -ambos con consejeros de Vox- nos parecen óptimos", ha puesto como ejemplo, aunque ha aclarado que esa fórmula no se tiene por qué replicar en todos los territorios. "No en todas partes tenemos la misma fuerza", ha admitido.

¿Repetir elecciones?

Sobre la repetición electoral, Abascal ha dicho que ha sido Guardiola la que ha puesto este escenario encima de la mesa, porque tras la votación de la Mesa de la Asamblea extremeña, el partido que él encabeza volvió a "tender la mano" a los conservadores para "construir una alternativa". "La que ha hablado de convocar elecciones ha sido la señora Guardiola", ha insistido.

[Guardiola airea lo que en el PP piensan de Vox: "No gobernaré con quien tira a la basura la bandera LGTB"]

Abascal ha hecho hincapié en que su formación ha sido "muy clara" con los votantes. "No somos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregamos a ellos por su cara bonita". Lo que los electores de Vox piden, a juicio de Abascal, es "poner encima de la mesa" los "principios y valores" que defiende Vox.

El líder de Vox ha recordado que Guardiola no ganó las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que el PP dijo que tendría que gobernar la lista más votada "y ahora aparecen con la recortada diciéndole a Vox que tenemos que regalar los votos".

Respecto a la violencia machista, Abascal ha puntualizado que su partido no la niega sino que es el que la combate con "más dureza". "Creemos que existe la violencia machista, no la negamos", ha subrayado, para destacar que su formación es la única que pide "cadena perpetua" para los "hombres que agreden o asesinan mujeres".

Sigue los temas que te interesan