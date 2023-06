Guardiola quema sus naves: aguantará el pulso a Vox hasta una repetición de elecciones en otoño

María Guardiola quiere gobernar Extremadura en solitario y no aceptará que Vox entre en su Ejecutivo. La líder del PP se mantiene firme en su posición, a pesar de que el PSOE se hizo ayer con la presidencia de la Asamblea regional tras no haber llegado a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal.

La candidata de los populares a la presidencia de Extremadura da por rotas las negociaciones con Vox y piensa mantenerse firme en su posición. Fuentes del PP confirman que Guardiola cuenta con el apoyo de Génova en su decisión. En el horizonte ya se contempla una repetición electoral que tendría lugar el próximo otoño.

Anoche, en declaraciones a la Cadena Ser, la presidenta del PP extremeño aseguró que esa posibilidad de repetir elecciones en la comunidad "no es ningún órdago", y que "no debe sorprender absolutamente a nadie" porque es lo que viene diciendo desde hace meses y es "una mujer de palabra".

Guardiola fue contundente: "Me comprometo a no meter a Vox en el gobierno, ni después de las elecciones generales", "yo no voy a gobernar con Vox, ya lo he dicho y lo repito, y no he engañado a nadie", "Vox ha decidido con el 8% de votos poner palos en las ruedas al cambio", fueron algunas de sus fraxses.

En el PP están convencidos de que una nueva cita con las urnas fortalecería su posición en Extremadura y penalizaría a Vox por haber impedido el cambio. El PSOE, al tener la presidencia de la Asamblea, controlará el calendario y podría hacer que la sesión de investidura -ya veremos de qué candidato- coincida con la campaña electoral de las generales.

A partir de este momento, existe un plazo máximo de 15 días para que la Mesa del Parlamento regional proponga un candidato a presidir a la Junta. Si Vox (5 diputados) sigue sin apoyar a Guardiola (28), el elegido sería Guillermo Fernández Vara (28), que sí cuenta con los escaños de Podemos (4). Después, el candidato propuesto tendría dos semanas para presentarse a la investidura. Si no logra mayoría, habrá dos meses desde ese momento para lograr que éste u otro candidato consiga los apoyos necesarios.

El discurso de Guardiola contra Vox ha sido aplaudido en el PP. Fuentes de su partido confirman a EL ESPAÑOL que la postura de la presidenta en Extremadura cuenta con la bendición plena de la dirección nacional. "Lo que ha dicho la líder del PP extremeño podría ser defendido por cualquier afiliado o cargo del partido", subrayan.

Con todo, la líder del PP extremeño dice no darse "por vencida", y espera que Vox "recapacite y pueda apoyar un Gobierno de cambio, que es lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo".

Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, acudió este martes a Mérida para presenciar la sesión y comunicar, justo antes de las 10 de la mañana, que su partido no apoyaría al PP. Guardiola le considera "el capataz del señor feudal" y el gran culpable de que se hayan roto los puentes en una negociación que "se ha teledirigido desde Madrid" por parte de Vox.

Ante la atenta mirada de Buxadé, la socialista Blanca Martín fue elegida presidenta de la Asamblea con 32 votos, gracias al acuerdo de los de Fernández Vara con Podemos. El PSOE consiguió, además, la vicepresidencia primera y una secretaría. Por su parte, el PP sólo logró la vicepresidencia segunda, mientras que Podemos, con sólo cuatro escaños, se quedó con una secretaría. Vox se quedó fuera.

Ofreció el senador autonómico

La formación liderada en Extremadura por Ángel Pelayo Gordillo rechazó la última propuesta del PP en la noche del lunes. Además de la presidencia de la Asamblea y un acuerdo programático de 15 puntos, Guardiola ofreció una secretaría de la Mesa de la Asamblea y el senador por designación autonómica.

Vox lo rechazó y Buxadé convocó a los medios diez minutos antes de que comenzara la sesión de constitución de la Asamblea. El partido de Abascal rechazó esta oferta como las anteriores y exigió entrar en el Ejecutivo de María Guardiola con al menos dos consejerías, una de ellas la de Agricultura.

La líder del PP consideró entonces imposible llegar a un acuerdo con Vox y finiquitó la negociación. En la comparecencia tras la constitución de la Asamblea, Guardiola afirmó: "No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI. (...) Tampoco voy a entrar en batallas culturales que están superadas; se trata de solucionar el futuro de los extremeños".

En ese momento hizo público sus líneas rojas con Vox. "Guardiola o elecciones", llevan repitiendo desde hace días en el PP. Con este discurso la presidenta del PP en Extremadura dejó claro que no acepta la "mano tendida" de Buxadé si eso significa dar entrada en su Gobierno a miembros del partido de extrema derecha.

