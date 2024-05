Un ministro argentino insulta a Puente tildándolo de "energúmeno": “Milei ni siquiera toma alcohol”

El ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, ha llamado "energúmeno" al ministro de Transportes español, Óscar Puente, tras acusar al presidente argentino, Javier Milei, de "ingerir sustancias".

"Sólo en la mentalidad de un energúmeno puede caber un comentario de ese tipo. Milei ni siquiera toma alcohol. Es ridículo", ha asegurado el ministro Francos en declaraciones a Onda Cero.

Las palabras del ministro argentino vienen después de un fin de semana en el que se ha abierto una crisis entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Milei. El presidente de Argentina cargó contra Pedro Sánchez al decir que ha llevado a España a su "disolución pactando con separatistas" y al acusarle de poner "en riesgo a las mujeres españoles permitiendo la inmigración ilegal".

El comunicado de Milei se hizo público después de que Puente acusara al mandatario argentino de drogarse. "He visto a Milei en una tele y dije, segú le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", explicó el ministro de Transportes este viernes en Salamanca en un coloquio sobre redes sociales.

El Gobierno de España reaccionó rápidamente al comunicado de Milei rechazando sus palabras sobre Sánchez. "No se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", afirmó el Ejecutivo español.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado que el Gobierno y el pueblo español "seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".