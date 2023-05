Edmundo Bal acusa de "cobarde" a la dirección de Cs, exige su dimisión y carga contra Arrimadas

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha censurado la decisión de su partido de no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio y ha calificado a la dirección de "cobardes", a quienes exige que dimitan en bloque cuanto antes. Además, ha apuntado a Inés Arrimadas como instigadora del fin de Ciudadanos.

Bal considera que un partido que no se presenta a las generales "no sirve para nada y es inviable" y no descarta la creación de una nueva formación junto a Francisco Igea y otros disidentes de la ejecutiva del partido.

"Han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña en las europeas. Estoy muy enfadado y no me voy a callar. Esto es un partido inviable", ha señalado Edmundo Bal, que considera que Ciudadanos "me ha dejado abandonado" porque ya no tiene a quién votar.

Edmundo Bal cree la actual dirección de Ciudadanos "ha fallado en su estrategia" y que "el PP nos ha comido el espacio de centroderecha". También considera que su partido ha perdido la oportunidad de hacerse con el voto del "centroizquierda" y de aquellos "votantes huérfanos del PSOE que no comulgan con Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu".

