Qué hacen ahora Inés Arrimadas y Albert Rivera: la nueva vida de los exlíderes de Ciudadanos

Las elecciones autonómicas y municipales han dejado un dibujo político en España que marca el presente y que marcará el futuro del país de manera decisiva. La decisión más importante ya la ha tomado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha apresurado a adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio.

Sin embargo, no ha sido la única decisión importante que se ha tomado en la élite política. Recientemente, Ciudadanos también ha tomado un camino trascendental para su presente y para su futuro: no se presentará a los comicios generales de este verano. Una elección que viene a alertar del enorme bajón que ha registrado el partido naranja, quien ha pasado de ser la tercera fuerza política de España a ser un grupo casi defenestrado y fuera de los parlamentos.

Ahora que se viven los días más complicados en la historia de este partido, muchos militantes, simpatizantes y también algunos críticos se preguntan dónde están los dos rostros más representativos de su historia. Quien fuera su gran líder, Albert Rivera, y también su actual portavoz, Inés Arrimadas, se encuentran 'desaparecidos' mientras el partido que un día sostuvieron se cae a pedazos. Ahora, intentamos seguir los pasos de los dos políticos.

¿Dónde está Inés Arrimadas?

Inés Arrimadas es uno de los nombres más buscados de los últimos días. La debacle de Ciudadanos en los recientes comicios autonómicos y municipales ha sido mayor incluso que la que han vivido el PSOE y Podemos. Esto ha tenido ya consecuencias directas con esa renuncia a presentarse a las elecciones generales.

Sin embargo, para muchos críticos con el partido naranja esto no es suficiente y quieren saber dónde están sus líderes o los que un día fueron las cabezas visibles del partido. Y una de ellas es Inés Arrimadas, la actual diputada y portavoz del partido, quien en las últimas semanas ha estado realizando viajes importantes.

[María Muñoz regresa a Andbank tras abandonar la portavocía económica de Cs]

Este martes, Arrimadas ha estado en Madrid en el acto convocado por el partido en su sede central en el que han informado sobre esa decisión de no presentarse a las próximas elecciones generales, labor que ha recaído sobre Adrián Vázquez, líder de la formación naranja en Bruselas.

El rostro más visible de Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera ha querido arropar a sus compañeros aunque no ha subido al escenario habilitado en la sede de la calle Alcalá, junto a la plaza de toros de Las Ventas. No obstante, Arrimadas no se encuentra en Madrid de manera habitual, solo de paso, ya que recientemente ha cambiado su lugar de residencia. Tampoco se encuentra en Barcelona.

Inés Arrimadas no sabe si concurrirá a las elecciones generales. Cristina Villarino

Inés Arrimadas surgió como una política de raza que llegaba a la primera plana para ser el azote del independentismo y la figura más importante de la política catalana. De hecho, sigue siendo diputada por Barcelona. No obstante, desde hace unas semanas no reside en la Ciudad Condal, si no que lo hace en Jerez.

En Semana Santa anunció que había tomado la determinación de mudarse junto a su marido y sus hijos a la tierra que la vio crecer y a la que ha regresado de manera habitual cuando ha tenido unos días para descansar. Muchos de sus familiares cercanos se encuentran allí residiendo, personas a las que ha echado de menos cuando su vida ha transcurrido entre Barcelona y Madrid. Sus padres, sus hermanos y sus sobrinos viven en Andalucía.

[El 'plesbicito' de la portavoz de Cs a Sánchez desata las mofas: lo repite 3 veces en 20 segundos]

A pesar de este contundente cambio de vida, Inés Arrimadas ha comunicado que esto no variará sus planes políticos y que seguirá estando al lado de su partido, pasara lo que pasara en estas elecciones autonómicas y municipales. Ahora, ella ha sido una de las que más fuerte ha defendido la idea de que Ciudadanos no se presente a las próximas elecciones generales del 23 de julio para buscar una resurrección.

¿Dónde está Albert Rivera?

En el peor momento de Ciudadanos, muchos dedos han señalado de manera directa a una de las personas más importantes en la historia del partido. Se trata de Albert Rivera, quien fuera presidente y fundador de una formación que llegó para luchar contra el independentismo en Cataluña y que soñó con la presidencia del Gobierno cuando estuvo a punto de sobrepasar en votos al Partido Popular.

[Begoña Villacís se hunde en el abismo: no entra en Madrid y deja a Cs al borde de la desaparición]

Sin embargo, ahora son todo críticas para el partido y también para un Albert Rivera que no se libra y que por ello se ha convertido en tendencia en redes sociales. Unos le aplauden por haber sido el único político capaz de 'calar' a Pedro Sánchez. A la vez, otros le acusan de ser el principio del fin de un partido que venía para hacer de bisagra entre PP y PSOE y para ocupar el centro del espectro político.

Opiniones para todos los gustos que han provocado que el nombre de Albert Rivera no deje de sonar a pesar de que hace mucho tiempo que salió de la política para regresar, entre otros menesteres, a la abogacía, el campo del que partió. Rivera nació en Barcelona en 1979 y se despidió de la política en 2019, momento en el que empezó la debacle de Ciudadanos.

Albert Rivera en Segovia

A partir de ese momento, decidió incorporarse al despacho de abogados Martínez-Echavarria, de dónde terminó saliendo sin muy buenos resultados. Hasta ese emplazamiento llegó junto a José Manuel Villegas, exsecretario de Ciudadanos, con quien ha trabajado de manera recurrente en los últimos años en el ámbito privado.

En el bufete de abogados Martínez-Echevarría no terminaron muy contentos con su trabajo ya que incluso llegó a publicar su libro mientras ejercía sus funciones para esta compañía. Así nació Un Ciudadano Libre. En el ámbito profesional, Rivera ha fundado recientemente su propia consultora junto a Villegas y dirige un Máster de Liderazgo en el que ha participado Toni Cantó.

[Fran Hervías: "Arrimadas dejará el acta de diputada antes de las elecciones y después se pasará el PP"]

A pesar de que continúa alejado de la política, los simpatizantes y críticos con Ciudadanos y con su gestión le buscan para alabarle y atacarle a partes iguales. El político catalán nunca ha dejado del todo ese mundo, ya que también ha formado parte del equipo de columnistas del medio The Objective donde opina sobre la actualidad, esa que ahora mismo ve morir a su partido.

Sigue los temas que te interesan