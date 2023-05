Garzón no habla con Pablo Iglesias desde la irrupción de Sumar y critica su "patriotismo de partido"

El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reconocido este lunes que lleva sin hablar con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, desde la irrupción de Sumar de Yolanda Díaz. Si bien afirma que tienen una buena relación, le ha advertido de que "el patriotismo de partido" no es bueno ni para Podemos, que ha perdido "mucho voto, casi la mitad", ni para la izquierda de cara a las generales.

"Sí, hace tiempo que no hablamos", ha asegurado Alberto Garzón este lunes, que ha achacado el motivo de su distanciamiento, personal y político, al acercamiento de Izquierda Unida a Sumar.

Garzón ve con "muy buenos ojos" que Yolanda Díaz lidere esta plataforma tras detectarse en los últimos meses que la coalición de Unidas Podemos ha perdido "mucho voto, casi la mitad" desde 2016. En una entrevista en Radiocable, Garzón ha achacado esto a los "ataques" de los medios de comunicación, pero también a la falta de "autocrítica" del partido que ahora lidera Ione Belarra tras la salida de Iglesias.

El ministro ha hecho un llamamiento a Podemos a que se una Sumar para unificar la izquierda bajo una misma plataforma, advirtiendo de que "el panorama político ha cambiado extraordinariamente". "Sumar no es el nombre, es la estrategia política. Es decir, lo que quiere es reagrupar" a Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid o En Comú Podem y "a todo lo que se ha ido perdiendo por el camino".

Crítica velada a Pablo Iglesias

Alberto Garzón se ha mostrado convencido de que habrá pacto e irán "juntos" a las generales, ya que a su juicio lo importante es que se hagan transformaciones en el país. Sin embargo, lanza una crítica, de forma velada, a Pablo Iglesias y a Podemos.

"El patriotismo de partido a mí me parece peligroso, porque te pone en una situación defensiva que no la necesitamos. Ahora lo que necesitamos es sumar a la gente. Y vas a sumar entre diferentes, eso es así, porque sumar entre iguales no es una suma, la verdad. Necesitas seguir llegando a cada vez a más gente, la culpa no siempre la tienen los demás", ha advertido.

Preguntado por las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Garzón ha rechazado que la cita con las urnas sea en clave nacional y ha vaticinado que van a estar "muy reñidas" en Madrid o en la Comunidad Valenciana.

Condena los insultos racistas a Vinicius

El ministro también ha aprovechado esta entrevista para condenar los insultos racistas de algunos aficionados del Valencia al jugador del Real Madrid Vinicius Junior durante el partido de fútbol del domingo en Mestalla y ha instado tanto a LaLiga como a los árbitros a ser "más contundente" para que esto no vuelva a suceder.

Garzón opina que este tipo de fenómenos "demuestran que el racismo está muy inoculado dentro de partes específicas de las aficiones, especialmente aquellas más ultras", a las cuales considera que tienen un perfil ideológico "muy definido en la derecha radical".

Y ha remarcado que se "necesita la respuesta de las instituciones, que tienen que velar por el buen funcionamiento del fútbol y el deporte y ser mucho más contundente con este tipo de casos", también el "equipo arbitral".

Pero particularmente se lo ha pedido a LaLiga, que cree que debería ser la más firme "en cuanto a sanciones y nuevos diseños para que esto no vuelva a suceder", ha manifestado.

