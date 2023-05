Tebas ataca a Vinicius y este le responde: "No soy tu amigo para hablar de racismo, quiero castigos"

"El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga". Con esa contundencia en su primera reacción tras lo ocurrido en Mestalla, Vinicius Jr. puso el foco en la falta de protección que denuncia por parte de LaLiga ante los reiterados ataques racistas que sufre en los campos de Primera División.

Este domingo, en Valencia, el delantero del Real Madrid estalló. Amenazó con salir del campo después de percibir cómo varios aficionados le dedicaban gestos racistas. Vinicius señaló a uno de sus agresores en mitad del partido, quedando este suspendido temporalmente tras la activación del protocolo contra el racismo de LaLiga.

Sin embargo, Vinicius viene pidiendo mayor severidad ante casos como este. Desde la temporada pasada, ha habido un total de diez denuncias -sumando ya esta última- por ataques racistas contra el futbolista brasileño, que ha llegado a su límite.

LaLiga comunicó su actuación en el caso pocas horas después del partido entre Valencia y Real Madrid. Pero la primera comunicación pública que hizo Javier Tebas, presidente de la patronal, fue para cargar contra Vinicius por señalar directamente al estamento en su protesta contra el racismo.

Desde su cuenta de Twitter, Tebas respondió así a Vinicius: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



— Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Minutos después, Vinicius replicó con aún mayor dureza. Le reclamó que no se pronunciara antes contra sus agresores y sí lo hiciera para atacarle: "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve".

La tensión crece en un asunto tan grave como es el del racismo en el fútbol español. Vinicius acabó viendo la tarjeta roja en el partido por una trifulca también polémica en la que Hugo Duro, jugador valencianista, le agarró del cuello y no fue sancionado. Más tarde, de camino al autobús del Madrid y mientras firmaba autógrafos a niños, tuvo un nuevo rifirrafe con algún periodista que le recriminó sus gestos hacia la grada de Mestalla.

La versión de la RFEF

Siguiendo con las comunicaciones de los entes reguladores del fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio su versión sobre los acontecimientos producidos en Mestalla: "La Federación está consternada con lo sucedido y entiende que deben erradicarse estas actitudes. Por ello, insta a que se activen con urgencia los protocolos para que las medidas más contundentes se adopten de manera inmediata".

Tanto el comité como la Comisión Estatal contra la Violencia, la Xenofobia y el Racismo en el Deporte deberían tomar cartas en el asunto incluso con cierres de gradas cada vez que esto suceda y de estadios cuando sea por reincidencia. La RFEF insta a los clubes a colaborar en la erradicación inmediata de estos hechos lamentables respetando las reglas y sanciones deportivas y no dilatándolas con recursos judiciales artificiosos".

