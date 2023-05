Hubo gritos racistas a Vinicius antes y durante el Valencia-Real Madrid: las imágenes del bochorno

La madre de todos los líos. Mestalla, durante unas horas, acogió una serie de incidentes racistas en contra de Vinicius, futbolista del Real Madrid, que avergüenzan al mundo entero. El brasileño fue víctima de insultos y gestos por su color de piel antes y durante el partido que enfrentó a su equipo contra el Valencia.

Vinicius lleva toda la temporada sufriendo ataques racistas en muchos campos de Primera División. Esta, la de los incidentes en Mestalla, es la décima denuncia que hace LaLiga ante actos así en contra del jugador del Madrid. Pero las medidas, hasta ahora, han sido inútiles. La Policía ha identificado a uno de los aficionados que llamó "mono" al futbolista del Real Madrid y tiene localizado a otro.

Vinicius quiere acciones. Quiere castigos. Porque lo de este domingo no es algo puntual ni tampoco cosa de dos aficionados. Como señaló Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid: "Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. LaLiga tiene un problema muy grave. No se puede jugar al fútbol así". Y, pese a que algún periodista local y hasta Javier Solís -portavoz del Valencia- recriminaron al italiano sus acusaciones, las imágenes le dan la razón al técnico madridista y a su jugador.

[Tebas ataca a Vinicius y este le responde: "No soy tu amigo para hablar de racismo, quiero castigos"]

"El ambiente ya era caliente y malo", denunció Ancelotti. No le falta razón. Cuando el Real Madrid llegó en autobús al estadio para afrontar el partido, el equipo blanco fue recibido entre gritos hostiles. Hasta ahí nada fuera de lo común según qué partidos del fútbol español. Los Valencia-Real Madrid siempre han sido considerados encuentros 'calientes'.

Sin embargo, ya en ese momento se sobrepasó la línea por parte de aficionados del Valencia. Cuando Vinicius bajó del autocar, se desataron cánticos que le decían: "Eres un mono, Vinicius eres un mono". No eran ni uno ni dos seguidores sino decenas de ellas. Hay varios vídeos en la red que lo prueban.

aquí se puede ver como llaman tonto a vinicius, imagino que habrá provocado desde dentro del bus pic.twitter.com/jD0K9qxihe — Joshuu (@Joshuu_7) May 21, 2023

pero si a mí me dijeron que el que llamaba mono a vinicius era sólo 1 persona pic.twitter.com/xou6MpybDg — marcos ️ (@_maarcosbr) May 21, 2023

Dentro del estadio, a lo que había que sumar la tensión acumulada por la pelea de la salvación por parte del Valencia, el ambiente se fue caldeando todavía más. En determinados momentos del partido se coreó la palabra "tonto" dedicándosela a Vinicius, el objetivo de todos los ataques del graderío che.

Lo peor llegó en la segunda parte del partido. Sobre el minuto 70, Vinicius vio cara a cara a un aficionado del Valencia que le atacaba con gestos racistas. El brasileño actuó, lo señaló y pidió que actuaran las autoridades contra él. Según el futbolista, aquella persona imitó a un mono para atacarle.

He encontrado el video donde se ven los rostros de los que insultaron a Vinicius, por favor difundid.

Esta gente no merece pisar un estadio de nuevo 🚫 RT RT RT 🗣️🔈 pic.twitter.com/WdxQ7pvnxH — Vikïngä ⚔️🛡️ (@Madridologa) May 22, 2023

Insultos racistas a @vinijr en Mestalla



Esto HAY QUE DESTERRARLO del fútbol entre todos ⛔#ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/Xiif2VSoc0 — DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2023

El partido se paró durante diez minutos y se activó el protocolo contra el racismo de LaLiga. Es decir, por megafonía se avisó de que no se consentirían actitudes de este tipo. Mestalla protestó. Mientras tanto, en la zona de banquillos se producía una charla entre Ancelotti y Vinicius en la que el italiano le preguntaba a su pupilo si quería jugar así. Thibaut Courtois, portero del Madrid, defendía a capa y espada a su compañero: "Si Vinicius dice que se va, me voy con él, esto no se puede tolerar", decía tras el partido sobre la postura que habría adoptado.

Pero Vinicius se quedó en el campo y minutos después, en una trifulca entre jugadores de uno y otro equipo, acabó expulsado. Primero Mamardashvili se fue a por él y luego Hugo Duro le intentó apartar agarrándole del cuello durante segundos. La respuesta del brasileño fue un manotazo para quitárselo de encima. Roja directa y, de nuevo, burlas en el mismo fondo haciendo sonidos de mono.

You can delete the video but there’s no hiding kid @jositixx RACIST pic.twitter.com/qZ7DYUleDP — fan account (@Asensii20) May 21, 2023

El partido de Vinicius acabó así, siendo expulsado por segunda vez en su carrera. De camino a vestuarios, con los nervios a flor de piel, hizo con su mano el gesto de "a Segunda". Entre bastidores, tras el pitido final, se repartían las denuncias de Ancelotti y jugadores del Madrid por los ataques racistas y los reproches de Rubén Baraja y jugadores del Valencia por las actitudes del brasileño. También algunos de los che condenó lo ocurrido con los cánticos racistas.

Vinicius está al límite. A la salida de Mestalla todavía fue señalado como culpable por algún periodista, mientras él firmaba autógrafos a niños. "La Liga que un día perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy pertenece a los racistas", denunció el madridista en redes. El fútbol internacional mira con bochorno a España, una vez más.

