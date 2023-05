"Un negro no controla sus instintos": los mensajes racistas que denunció el Madrid y Fiscalía archivó

El Real Madrid denunció el pasado año diferentes mensajes racistas publicados en Internet contra jugadores como Vinicius, Rüdiger o Mendy. El pasado 28 de noviembre de 2022, María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe provincial de Madrid decidió archivar las diligencias al considerar que "no son hechos constitutivos de infracción penal".

EL ESPAÑOL publica el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que se pone de manifiesto la denuncia que realizó el Real Madrid y su posterior archivo. La fiscal considera los mensajes de "carácter desagradable y reprochable", pero no en el "ámbito penal".

"Cuando fichas a tanto negro te arriesgas a esto, por mucho que tengas. Siempre hay alguno que no puede controlar sus instintos genéticos". "Sólo faltaría fichar a un portero negro y un lateral derecho negro para hacer un once solo con simios. Asco". Estos y otros son los mensajes que denunció el Real Madrid y que la fiscal jefe los consideró "bajo la libertad de expresión" y que "no merecían ningún reproche penal".

Resolución de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la denuncia por insultos racistas presentada por el Real Madrid EL ESPAÑOL

Los mensajes fueron publicados en el foro de comentarios de las noticias del diario MARCA durante el año 2022. "Por cosas como esta no me gusta que mi Madrid fiche tanto negro. Son egoístas y desagradecidos con la mano que les da de comer, como perros sarnosos", decía un usuario que no fue identificado.

"Que se venga al Madrid, aquí ovacionamos a los extorsionadores sexuales, pederastas y violadores portugueses. Y si condenan a Mendy por múltiples violaciones, decimos que no es el nuestro", afirmó confundiendo al jugador del Real Madrid con el futbolista del Manchester City que se enfrentaba a un juicio en Inglaterra.

A pesar del odio evidente en dichos comentarios racistas, la fiscal jefe de Madrid archivó las diligencias que fueron presentadas por el Real Madrid tras tener conocimiento de los mensajes por los correos electrónicos enviados por un socio al buzón de la entidad.

La fiscal destaca en su escrito "la escasa repercusión de los comentarios publicados por los usuarios denunciados y la capacidad de ejercer influencia". A pesar de estos mensajes racistas, el Ministerio Público argumentó el archivo de las diligencias por tener "una potencialidad dañina casi inexistente".

Además, alegó que el Tribunal Supremo se ha pronunciado afirmando que "no todo mensaje inaceptable o que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delicitivo por el hecho de no hallar cobertura bajo la libertad de expresión".

El Real Madrid CF ha denunciado cada uno de los insultos racistas que han recibido sus jugadores, sin embargo, la Fiscalía Provincial de Madrid no entendió como constitutivo de delito que se llamaran "simios" a los futbolistas.

En el partido que disputaron este domingo el Valencia y el Real Madrid, varios aficionados del club che llamaron "mono" a Vinicius y realizaron sonidos característicos de este animal dirigidos hacia el jugador brasileño. El propio futbolista identificó a uno de esos espectadores y se dirigió a él, sin embargo, el árbitro De Burgos Bengoetxea decidió continuar con el encuentro.

Críticas a LaLiga

Estos hechos han sido denunciados y criticados por la comunidad internacional, ya que se han repetido en varios estadios de España contra Vinicius. El propio presidente de Brasil, Lula da Silva, y la Federación Brasileña de Fútbol han pedido que se tomen medidas por parte de la FIFA y LaLiga contra el racismo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, recriminó a Vinicius su mensaje en la red social Twitter. Las formas y el contenido del mensaje del máximo dirigente de la competición han sido duramente criticados tanto en Brasil como en todo el mundo. El futbolista respondió a Tebas y afirmó: "No soy tu amigo, quiero castigos".

La aplicación del protocolo antirracista y el endurecimiento de la ley para estos casos se tratará durante los próximos días entre las diferentes instituciones, siendo el Consejo Superior de Deportes en el encargado de encontrar una solución legislativa.

Por su parte, la Federación ha condenado los insultos racistas a Vinicius e "insta a que se activen con urgencia los protocolos para que las medidas más contundentes se adopten de manera inmediata". Además, añadió que "tanto el Comité como la Comisión Estatal antiviolencia y xenofobia y racismo en el deporte deberían tomar cartas en el asunto incluso con cierres de gradas cada vez que esto suceda y de estadios cuando sea por reincidencia".

