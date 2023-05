El Real Madrid denuncia los insultos a Vinicius por "delito de odio" y la Fiscalía ya lo investiga

El Real Madrid ha reaccionado a los graves incidentes ocurridos en el campo de Mestalla en contra de Vinicius Jr. y, a través de un comunicado, ha anunciado la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía General de Estado:

"El Real Madrid C. F. muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinícius Junior. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho.

El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades.

El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien".

Por su parte, la Fiscalía de Valencia "ha incoado de oficio diligencias de investigación por un presunto delito de odio por los insultos al jugador del Real Madrid Vinicius en el partido de ayer en Mestalla".

También el Valencia CF ha tomado cartas en el asunto y, mediante un comunicado, ha anunciado que "expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr".

El incidente de Mestalla

Vinicius fue víctima antes y durante el partido de este domingo contra el Valencia de ataques racistas. Grupos de aficionados del club che increparon al futbolista brasileño con insultos y gestos discriminatorios por su color de piel. El jugador lo denunció en el propio césped, señalando a una persona que 'cazó' en el momento de la agresión verbal.

El partido se paró durante diez minutos y se activó el protocolo contra el racismo en el fútbol español. "Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. LaLiga tiene un problema muy grave. No se puede jugar al fútbol así", denunció Carlo Ancelotti tras el partido.

Vinicius Junior se queja en el césped de Mestalla mientras la grada le insulta Europa Press

Los mensajes ya denunciados

El Real Madrid, como ha desvelado EL ESPAÑOL, ya denunció el pasado año diferentes mensajes racistas publicados en Internet contra jugadores como Rüdiger, Mendy o el propio Vinicius. El pasado 28 de noviembre de 2022, María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe provincial de Madrid decidió archivar las diligencias al considerar que "no son hechos constitutivos de infracción penal".

"Cuando fichas a tanto negro te arriesgas a esto, por mucho que tengas. Siempre hay alguno que no puede controlar sus instintos genéticos". "Sólo faltaría fichar a un portero negro y un lateral derecho negro para hacer un once solo con simios. Asco". Estos y otros son los mensajes que denunció el Real Madrid y que la fiscal jefe los consideró "bajo la libertad de expresión" y que "no merecían ningún reproche penal".

