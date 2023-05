Chivite defiende que haya 44 etarras en las listas de Bildu y Urkullu lo condena: "Es una falta de respeto"

Mientras la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves que es "estrictamente legal" que haya 44 condenados por pertenencia a ETA -siete de ellos por asesinato- en las listas electorales de EH Bildu para las elecciones del 28-M, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado sin ningún filtro la "falta de respeto y de consideración" de la formación abertzale hacia las víctimas del terrorismo.

Chivite, que ha reconocido que "no me gusta" esta decisión de Bildu pero que hay que mirar por el futuro y por la convivencia de Navarra, ha explicado que las listas son completamente legales porque la Junta Electoral "las aprueba". De hecho, ha recordado que EH Bildu cumple con el marco legal y que lo que se le pedía a la banda terrorista es que abandonara las armas y formara parte del sistema democrático.

"Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra, para acordarlas, creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace 10 años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, guste o no, se tiene que construir con Bildu", ha aseverado Chivite, citando al político del PP Borja Sémper, en un Desayuno Informativo celebrado hoy por Europa Press.

Urkullu: "Es una falta de respeto"

En el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha censurado que haya 44 condenados de ETA en las listas de EH Bildu, partido al que ha acusado de "falta de respeto, consideración y de sensibilidad" hacia las víctimas del terrorismo.

"Tienen derecho a presentarse en las listas pero no hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, consideración y de sensibilidad hacia las victimas", ha censurado.

Asimismo, ha considerado que no es aceptable que la coalición abertzale no tenga "el respeto que es necesario hacia la sensibilidad de la sociedad vasca". "No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente", ha advertido.



Condenados por asesinato

Este martes, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunciaba que EH Bildu ha presentado 44 candidatos en País Vasco y Navarra que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA.

Según informa este miércoles EL ESPAÑOL, Bildu presenta a dos etarras como candidatos a las elecciones del 28 de mayo en los mismos municipios en los que asesinaron a sus víctimas. Se trata de Lander Maruri Basagoiti, que concurre como suplente en la lista de Bildu al Ayuntamiento de Ciérvana (Vizcaya) y de Juan Ramón Rojo González, que va de número 21 en la lista al Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa).